CIO-Kompetenz für den digitalen Wandel: Online-Lehrgang startet am 3. November 2026

Die Anforderungen an Chief Information Officers wachsen: Neben einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur müssen sie den Einsatz künstlicher Intelligenz steuern, Cyberrisiken begrenzen, regulatorische Anforderungen erfüllen und die digitale Transformation des Unternehmens vorantreiben. Der nächste Online-Lehrgang zum Chief Information Officer von Pörtner Consulting startet am 3. November 2026 und bereitet Fach- und Führungskräfte umfassend auf diese strategische Schlüsselrolle vor.

Der modular aufgebaute CIO-Lehrgang verbindet fundiertes Fachwissen mit praxisnahen Übungen und Fallstudien. Die Teilnehmenden lernen, eine zukunftsfähige IT-Strategie zu entwickeln, an den Unternehmenszielen auszurichten und in konkrete Roadmaps sowie umsetzbare Maßnahmen zu übertragen.

Von der IT-Strategie bis zum KI-Management

Im Mittelpunkt der Weiterbildung stehen die zentralen Aufgaben eines modernen CIO. Dazu gehören unter anderem:

Entwicklung einer IT-Vision und IT-Strategie

Aufbau und Optimierung von IT-Architekturen

Cloud-Computing und hybride IT-Umgebungen

IT-Projekt-, Ressourcen- und Budgetmanagement

IT-Security, Datenschutz und Incident Response

Governance, Compliance und IT-Risikomanagement

AI-Management und der verantwortungsvolle Einsatz von KI

IT-Service-Management und ITIL-Prozesse

Steuerung von IT-Dienstleistern und Softwareanbietern

Innovations- und Change-Management

Entwicklung von IT-Kennzahlen und Performance-Dashboards

Durch zahlreiche Praxis-Cases übertragen die Teilnehmenden die Lehrgangsinhalte direkt auf typische Herausforderungen des IT-Managements. Als unterstützendes Werkzeug kommt der DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR zum Einsatz, mit dem Strategien, Maßnahmen und Transformationsvorhaben strukturiert entwickelt und dokumentiert werden können.

IT als strategischen Erfolgsfaktor positionieren

Der Lehrgang richtet sich an IT-Managerinnen und IT-Manager, angehende sowie bereits tätige CIOs, IT-Projektleitende, IT-Sicherheitsverantwortliche, IT-Service-Manager, IT-Controller sowie Mitglieder der Geschäftsführung und des Vorstands.

Ziel ist es, die Teilnehmenden dazu zu befähigen, IT nicht ausschließlich als technischen oder operativen Bereich zu führen. Vielmehr sollen sie die Informationstechnologie als strategischen Erfolgsfaktor im Unternehmen positionieren, Investitionen nachvollziehbar bewerten und digitale Veränderungen gemeinsam mit den Fachbereichen umsetzen.

Die Weiterbildung kombiniert theoretische Grundlagen mit interaktiven Formaten, praxisorientierten Übungen und konkreten Anwendungsfällen. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein Zertifikat zum Chief Information Officer der DIGITAL BUSINESS ACADEMY (DBA).

Anmeldung zum CIO-Lehrgang

Der nächste Online-Lehrgang startet am 3. November 2026. Weitere Informationen zu den Inhalten, zum Ablauf und zur Anmeldung stehen unter:

https://www.poertner-consulting.de/cio-seminar/

Anfragen und Anmeldungen sind zudem per E-Mail an seminare@poertner-consulting.de möglich.

Pörtner?Consulting unterstützt seit über 20?Jahren Unternehmen bei der digitalen Transformation: von Strategieentwicklung und Softwareauswahl über Implementierung bis hin zu Weiterbildung und Coaching. Mit Tools wie der „Digital Business Navigator“-Plattform und mehreren hundert E?Learnings bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für den Mittelstand.