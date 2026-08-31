CIO-Lehrgang von Pörtner Consulting: IT strategisch steuern und digitale Veränderungen gestalten

Pörtner Consulting startet am 14. September 2026 den nächsten Online-Lehrgang zum Chief Information Officer (CIO). Die Weiterbildung richtet sich an angehende und erfahrene IT-Führungskräfte sowie an Geschäftsführer, Projektverantwortliche und weitere Fachkräfte mit Verantwortung für die Unternehmens-IT.

IT-Verantwortliche müssen technische Entscheidungen mit wirtschaftlichen Zielen verbinden. Welche Investitionen unterstützen die Unternehmensstrategie? Wie lassen sich zuverlässige IT-Services bereitstellen und gleichzeitig Innovationen vorantreiben? Und wie gelingt es, Mitarbeiter bei Veränderungen mitzunehmen? An diesen Aufgaben setzt der CIO-Lehrgang an.

Das Programm umfasst elf Module. Die Themen reichen von IT-Strategie, Architektur und Projektmanagement über IT-Security und AI-Management bis zu IT-Service-Management, Finanzmanagement und Governance. Ergänzt werden sie durch Outsourcing und Lieferantenmanagement, digitale Transformation, Change Management sowie die Messung der IT-Leistung.

Die Verbindung dieser Themen ist für die Führungspraxis entscheidend: Eine technische Lösung allein beantwortet noch nicht, welchen Nutzen sie im Unternehmen stiftet, wer ihre Einführung verantwortet und woran sich ihr Erfolg messen lässt. Dazu braucht es klare Ziele, nachvollziehbare Entscheidungen und eine abgestimmte Umsetzung zwischen IT, Geschäftsführung und Fachbereichen.

Der Lehrgang kombiniert theoretische Grundlagen mit praktischen Übungen und Fallstudien. Als unterstützendes Werkzeug kommt die Plattform DIGITAL BUSINESS NAVIGATOR zum Einsatz. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein CIO-Zertifikat der DIGITAL BUSINESS ACADEMY (DBA).

Der Online-Lehrgang beginnt am 14. September 2026 um 8:30 Uhr. Informationen zu Präsenzveranstaltungen sind auf Anfrage erhältlich. Anmeldungen und Rückfragen nimmt das Weiterbildungsteam unter seminare@poertner-consulting.de entgegen. Weitere Informationen bietet die Website zum CIO-Lehrgang.

Pörtner?Consulting unterstützt seit über 20?Jahren Unternehmen bei der digitalen Transformation: von Strategieentwicklung und Softwareauswahl über Implementierung bis hin zu Weiterbildung und Coaching. Mit Tools wie der „Digital Business Navigator“-Plattform und mehreren hundert E?Learnings bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für den Mittelstand.