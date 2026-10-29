CITY-CAR bringt Mitarbeitende aus dem gesamten Bundesgebiet in Magdeburg zusammen

Mitarbeitende aus allen 29 CITY-CAR-Stationen und den zentralen Unternehmensbereichen kamen zur diesjährigen Firmenfeier im Maritim Hotel Magdeburg zusammen. Der Abend bot die Gelegenheit, Kollegen aus unterschiedlichen Regionen persönlich zu treffen und sich abseits des Arbeitsalltags auszutauschen.

Geschäftsführer und Gründer Thomas Leuckfeld richtete sich in einer Ansprache an die Belegschaft und blickte auf die Entwicklung des Unternehmens sowie das gemeinsame Jahr zurück.

Seit der Gründung 2002 hat sich CITY-CAR von einem regionalen Anbieter zu einer bundesweit tätigen Autovermietung entwickelt. Heute reicht das Angebot von Tages- und Langzeitmieten über Transporter und Nutzfahrzeuge bis zum Auto-Abo CITY CHOICE und individuellen Mobilitätslösungen für Firmenkunden.

Die Zusammenkunft machte zugleich sichtbar, wie weit das Unternehmen heute über verschiedene Regionen hinweg zusammenarbeitet. Viele Aufgaben und Abläufe greifen standortübergreifend ineinander. Entsprechend wertvoll ist es, wenn sich die beteiligten Teams nicht nur digital oder telefonisch, sondern auch mal persönlich begegnen.

Und ganz nebenbei wirft das kommende Jahr bereits seinen Schatten voraus: 2027 wird CITY-CAR 25 Jahre alt. Ein Vierteljahrhundert voller Entwicklung, Veränderungen und gemeinsamer Erfahrungen, in denen aus einem regionalen Unternehmen ein bundesweit aufgestelltes Team gewachsen ist, das heute an vielen Standorten gemeinsam an derselben Geschichte weiterschreibt.

Weitere Informationen unter www.city-car-autovermietung.de.

Die CITY-CAR Autovermietung wurde 2002 von Thomas Leuckfeld gegründet und ist heute bundesweit tätig. Das inhabergeführte Unternehmen bietet Tages- und Langzeitmieten, Transporter und Nutzfahrzeuge, das Auto-Abo CITY CHOICE sowie Mobilitätslösungen für Firmenkunden. Weitere Informationen unter www.city-car-autovermietung.de.

Meta-Beschreibung: Mitarbeitende aus allen CITY-CAR-Standorten kamen zur Firmenfeier im Maritim Hotel Magdeburg zusammen für gemeinsamen Austausch und Rückblick.