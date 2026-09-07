„City Dinner Tour“ der IHK in Lauda-Königshofen

Die „City Dinner Tour“ der IHK Heilbronn-Franken macht am Dienstag, 13. Oktober, ab 17.30 Uhr in Lauda-Königshofen Station. Los geht es mit einem Empfang im Benz Weinbistro. Anschließend blicken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einem Rundgang durch die Stadt exklusiv hinter die Kulissen der Unternehmen, lernen Menschen kennen und erleben die Geschäfte ganz neu. Stationen sind: Samada, Richter + Frenzel, Bano Bonita Fließenwelt und Engel Kundendienst. Zum Abschluss gibt es ein Get-together in der Rose ab 20 Uhr.

Die IHK Heilbronn-Franken veranstaltet die „City Dinner Tour“ gemeinsam mit Stadt Lauda-Königshofen und dem Gewerbe- und Industrieverband Königshofen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Allerdings sind die Tickets limitiert. Interessierte sollten sich daher frühzeitig anmelden. Möglich ist das in der Rubrik Veranstaltungen auf

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