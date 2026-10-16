„City Dinner Tour“ der IHK in Schwaigern

Zum ersten Mal findet die „City Dinner Tour“ der IHK Heilbronn-Franken am Dienstag, 24. November, in Schwaigern statt. Nach dem Auftakt um 18 Uhr in der Frizhalle geht es auf einen exklusiven Rundgang durch die Innenstadt, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Blick hinter die Kulissen ausgewählter Geschäfte werfen, interessante Menschen kennenlernen und die Betriebe aus einer neuen Perspektive erleben können.

Ihre Türen für die City Dinner Tour in Schwaigern öffnen: „Fröschl & Mayer“ Bücher, der „VielFach“-Laden, die Schlossapotheke Schwaigern und die Einkaufsstätte Willig. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Get-together mit Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken.

Die IHK Heilbronn-Franken veranstaltet die „City Dinner Tour“ gemeinsam mit der Stadt Schwaigern sowie dem Handels- und Gewerbeverein Schwaigern. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Zahl der Tickets begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Alle Infos dazu auf:

www.ihk.de/heilbronn-franken