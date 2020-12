Cloudbet fügt LINK, DAI, PAX hinzu, schließt Rekordjahr für Münzeinführungen ab

Sechs neue Münzen im Jahr 2020 hinzugefügt, parallel zu neuer Website, neuen Funktionen

Upgrades sind Teil eines kühnen Vorstoßes zur Diversifizierung in neue Märkte

Cloudbet (https://www.cloudbet.com/en/landing/bitcoin-bonus?utm_source=prnewswir e&utm_medium=pr&utm_campaign=pax-link-dai&utm_content=linktext-press-release) hat Link, Pax und Dai zu seiner Website hinzugefügt. Der bahnbrechende Krypto-Casino- und Sportwettenanbieter krönt damit ein Rekordjahr bezüglich der Einführung von neuen Münzen und Funktionen.

Neue Spieler aus all diesen Münzgemeinschaften haben Anspruch auf einen interessanten Willkommensbonus im Wert von bis zu 100 Link, 1000 Pax oder 1000 Dai. Cloudbet führte im Jahr 2020 sechs neue Münzen ein, wodurch die Anzahl der Kryptowährungen, mit denen Kunden wetten können, auf neun stieg.

„Wir halten das Versprechen ein, das wir im April gemacht haben, als wir Tether vorstellten: Wir fügen Funktionen und Münzen hinzu, die für unsere Kunden und die Krypto-Community wichtig sind“, sagte ein Cloudbet-Sprecher. „Das ist unsere oberste Priorität, und wir sind noch lange nicht fertig damit.“

Das im Jahr 2013 gegründete Unternehmen etablierte sich als einer der weltweit führenden Bitcoin-Wettbetreiber und baute seinen Ruf auf unvergleichliche Sicherheit und schnelle Abhebungen. Die Website fügte im April 2018 Bitcoin Cash hinzu, aber es war die Integration von Ethereum Ende letzten Jahres, die Cloudbets Fähigkeit, neue Münzen an seine Kunden zu liefern, wirklich beschleunigte und das Unternehmen auf das richtungsweisende Jahr 2020 vorbereitete.

Seit April führte Cloudbet in schneller Folge USD Tether, USD Coin, Pax Gold und die drei neuen Münzen ein. Die Website unterstützt nun neun Währungen, die zusammen rund 80% der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ausmachen.

Die Ergänzung durch neue Währungen kam zeitgleich mit der Einführung einer überarbeiteten Cloudbet-Website und einer ganzen Reihe von neuen Funktionen, wie esports, Politikwetten, virtuelle Sportarten, Wetten teilen über soziale Medien, und einfache Münzkäufe per Kreditkarte. Die Upgrades sind Teil des kühnen Vorstoßes des Betreibers, ein vielfältigeres Publikum anzuziehen. Dazu gehörte auch die Lokalisierung der Website in mehr als 17 Sprachen und die Enthüllung eines auf Argentinien fokussierten Services im letzten Monat.

Die neuen Funktionen ergänzen diejenigen, die Cloudbet (https://www.cloudbet.com /en/landing/bitcoin-bonus?utm_source=prnewswire&utm_medium=pr&utm_campaign=pax-l ink-dai&utm_content=linktext-press-release) zu einem vertrauenswürdigen Führer in der Welt des Krypto-Gaming gemacht haben: die besten Sportquoten, die höchsten Wettlimits, ein hochmodernes Bitcoin-Casino und einen erstklassigen 24/7 Live-Chat-Kundensupport.

Cloudbet erregte im Juni mit einer ehrgeizigen English Premier-League-Kampagne die Aufmerksamkeit von Branchenbeobachtern, als bei den Sportwetten für Wetten vor dem Spiel für alle in der Saison verbleibenden Spiele keine Marge berechnet wurden. Dies ermöglichte es den Kunden, auf die fairsten Preise – und damit die höchsten Renditen – auf dem Markt zuzugreifen.

Die „Zero Margin“-Kampagne war eine Erweiterung der langjährigen „Best Odds“ -Kampagnen von Cloudbet für Sportarten wie Fußball, Basketball und Tennis.

Die Cloudbet-Geschichte

Cloudbet ist ein stolzer Pionier der Krypto-Wetten. Cloudbet wurde 2013 mit bahnbrechendem Geist geboren und setzt auf Blockchain-Technologie, um den Spielern Privatsphäre und finanzielle Freiheit wie nie zuvor zu bieten. Seitdem haben wir über 10 Millionen Wetten abgeschlossen und uns den Ruf als vertrauenswürdigster und sicherster Name im Bereich Krypto-Spiele erworben.

We–re here to raise the game.

Folgen Sie uns auf Twitter: @Cloudbet (https://www.twitter.com/cloudbet)

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1373509/Cloudbet.jpg

