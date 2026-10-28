Coin Boss stellt Krypto-Liquidations- und Derivate-Marktdaten bereit

Coin Boss ist eine Plattform für Krypto-Marktdaten mit Fokus auf Liquidationen, Funding Rates und Open Interest. Händler können Liquidations-Heatmaps und Derivate-Kennzahlen einsehen, um Marktbewegungen besser einzuordnen. Die Daten richten sich an Trader und Analysten; es handelt sich um Marktinformationen, keine Handelsempfehlungen oder Garantien. Die Kennzahlen werden bereitgestellt, damit Liquidationsereignisse und Derivate-Daten im Zusammenhang betrachtet werden können. Weitere Informationen unter https://www.coinboss.com sowie https://www.coinboss.com/liquidations .