comesioübernimmt Relevanssi und erweitert das Portfolio

Die Geschäftsführung des österreichischen BI- und Digitalisierungsspezialisten comesio gibt heute den Kauf des WordPress-Plugins Relevanssi, einem international WordPress-Suchfunktions-Plugin, bekannt. Ziel des Engagements ist es, Mikko Saari, den Schöpfer von Relevanssi, mit einem Team aus comesio-Entwicklern zu unterstützen, damit das Produkts noch schneller weiterentwickelt werden kann.

Christoph Vielgrader und Thomas Kolomaznik, Geschäftsführer der eurodata Tochter comesio: „Wir sind stolz darauf, die neuen Eigentümer von Relevanssi zu sein. Als spezialisierter CMS-Systemanbieter bringen wir zusätzliche Ressourcen, Entwicklungskapazitäten und professionelle Supportstrukturen ein, während Mikko als Schlüsselentwickler und Visionär hinter dem Plugin an Bord bleibt.“

Relevanssi ist eine der führenden Lösungen für die WordPress-Suche weltweit und wird auch zukünftig weiter als eigenständiges WordPress-Plugin zur Verfügung stehen.

„Relevanssi ist als Ergänzung zu unserem Portfolio gedacht und kann für die smarte Suche in WordPress genutzt werden. Wir werden auch in Zukunft an der kostenlosen Basisfunktion festhalten und die Entwicklung zeitgleich mit der Premium-Version vorantreiben“, erläutert Christoph Vielgrader sein Konzept.

„Ich freue mich sehr, Relevanssi gemeinsam mit comesio auf die nächste Ebene heben zu können“, sagt Mikko Saari, der Gründer von Relevanssi. „Die Lösung ist ein Herzensprojekt, und ich bin dankbar, dieses jetzt mit noch mehr Development-Power vorantreiben zu können.“ Schon heute kann Saari auf mehr als 100.000 aktive Installationen weltweit verweisen.

Christoph Vielgrader: „Gemeinsam bringen comesio und Mikko außergewöhnliche Erfahrung und tiefes WordPress-Know-how in die Weiterentwicklung von Relevanssi ein. Zusammen werden wir Innovationen schneller umsetzen bei gleichzeitiger Erhöhung des Servicelevels und damit einen echten Mehrwert für unsere Kunden schaffen.“

Mehr Informationen unter www.relevanssi.com und www.comesio.com

Über comesio

Viele Daten, viele Standorte, viele Websites – aber keine zentrale Lösung? Genau hier kommt comesio ins Spiel. Wir verbinden Business Intelligence, individuelle Software und skalierbare Webplattformen zu Lösungen, die Komplexität reduzieren und Unternehmen schneller voranbringen. Mit dem edSitebuilder steuern Teams hunderte Marken-, Partner- oder Standortseiten zentral, ohne die lokale Freiheit zu verlieren. Dazu kommen echte WordPress-Multisite-Expertise und Relevanssi, eine der weltweit etabliertesten WordPress-Suchlösungen. Von der Idee bis zum sicheren Betrieb: Bei comesio kommt alles aus einer Hand.

Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus dem in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum.

Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 800 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission.