commsult zeigt auf dem DSAG-Jahreskongress 2026 moderne SAP Mobility mit dem Mitarbeiter im Mittelpunkt

POTSDAM, Deutschland: Während Unternehmen ihre SAP-Landschaften in Richtung S/4HANA und Cloud weiterentwickeln, müssen auch die mobilen Prozesse in Lager, Produktion und Instandhaltung mitziehen. Auf dem DSAG-Jahreskongress 2026 zeigt commsult AG, wie Ontego flexible SAP-Integration mit mobilen Workflows verbindet, die konsequent an den Menschen ausgerichtet sind, die die Arbeit tatsächlich erledigen.

Vom 6. bis 8. Oktober 2026 erleben Besucher an Stand I9 auf der Koelnmesse in Köln Ontego live im Einsatz für Supply-Chain- und Industrieprozesse, darunter Wareneingang, RF-Scanning im Lager, Inventur, Rückmeldung von Fertigungsaufträgen und Instandhaltung.

Anders als mobile Lösungen, die SAP-Transaktionslogik einfach auf mobile Geräte übertragen, setzt Ontego bei der tatsächlichen Aufgabe in der Werkshalle an. Einzelne SAP-Schritte lassen sich zu einem geführten mobilen Workflow zusammenfassen, sodass Lagermitarbeiter, Produktionsmitarbeiter und Instandhaltungstechniker nur die Informationen und Aktionen sehen, die sie brauchen, um ihre Aufgabe effizient zu erledigen.

Hinter diesen Workflows stehen drei etablierte Wege, mobile Anwendungen an SAP anzubinden: die direkte Integration über Web Services, die middlewarebasierte Anbindung über RFC und das Ontego SAP-Add-On. Das bestehende Add-On hat jetzt zusätzlich die SAP-Zertifizierung für Clean Core mit SAP für SAP S/4HANA Cloud Private Edition erhalten und bietet Kunden damit eine zertifizierte Option für diese Umgebung.

Das Add-On wird als standardisiertes Paket ausgeliefert und mit den Standardmechanismen von SAP installiert, die Pflege übernimmt commsult. So wählen Unternehmen die Architektur, die zu ihrer SAP-Strategie passt, commsult kümmert sich um die technische Umsetzung.

Das erwartet Besucher am Stand auf der DSAG:

– Mobile Workflows mit dem Mitarbeiter im Mittelpunkt, statt einzelner SAP-Transaktionen

– Drei Integrationswege für unterschiedliche SAP-Architekturen und Transformationsstrategien

– SAP-zertifizierte Clean-Core-Integration für SAP S/4HANA Cloud Private Edition

– Online und offline einsetzbar in Lagerlogistik, Bestandsführung, Produktion und Instandhaltung

„Ontego hält Schritt mit der Technologiestrategie von SAP, ohne Kunden auf ein Integrationsmodell festzulegen. Genauso wichtig: Wir zwingen Mitarbeiter nicht dazu, in SAP-Transaktionen zu denken. Wir gestalten den mobilen Prozess um die Aufgabe herum, die erledigt werden muss, und übernehmen die SAP-Komplexität im Hintergrund. Auf der DSAG wollen wir zeigen, was das in der Praxis bedeutet“, sagt Michael Buschner, CEO der commsult AG.