communicode bei ESSEN DIGITALISIERT 2026: Warum KI-Projekte am Wissen und nicht an der Technik scheitern

Die Essener Fullservice-Digitalagentur communicode GmbH ist 2026 bei ESSEN DIGITALISIERT mit einem Vortrag vertreten. Am 15. September zeigen Mischa Wolfframm und Stephanie Ebbert im FUNKE Media Office, warum KI-Projekte in Unternehmen häufig nicht an der Technologie, sondern an fehlendem Wissen, unklaren Prozessen und ungeklärten Verantwortlichkeiten scheitern.

Der gemeinsame Vortrag beginnt um 10:30 Uhr und trägt den Titel: „KI weiß nichts, wenn Ihr Wissen fehlt: Knowledge, Prozesse und ein neuer Team-Kollege“.

Unternehmenswissen als Grundlage für erfolgreiche KI

Künstliche Intelligenz kann Informationen verarbeiten, Zusammenhänge erkennen und Prozesse unterstützen. Damit sie in Unternehmen jedoch verlässliche Ergebnisse liefert, benötigt sie eine solide Daten- und Wissensbasis sowie klar definierte Prozesse. Mischa Wolfframm, Director Consulting bei communicode, und Stephanie Ebbert, UX Lead bei communicode, beleuchten deshalb die Fragen, die in der aktuellen KI-Debatte häufig zu kurz kommen: Woher stammt das Wissen, mit dem eine KI arbeitet? Wie lässt es sich sinnvoll strukturieren und bereitstellen? Wer prüft die Ergebnisse? Und wie verändert der Einsatz von KI bestehende Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Arbeitsweisen?

„KI kann nur so gut arbeiten wie das Wissen, das ihr zur Verfügung steht. Unternehmen müssen deshalb nicht nur in Technologien investieren, sondern auch klären, wo ihr Wissen liegt, wie es strukturiert wird und wer die Verantwortung für die Ergebnisse übernimmt“, sagt Mischa Wolfframm, Director Consulting bei communicode.

Konkrete Einblicke aus dem Agenturalltag

Anhand konkreter Beispiele zeigen Mischa Wolfframm und Stephanie Ebbert,

warum unternehmenseigenes Wissen die Grundlage für erfolgreiche KI-Anwendungen ist,

wie Unternehmen ihre Informationen DSGVO-konform für KI-Systeme nutzbar machen können,

wie sich Verantwortlichkeiten für KI-generierte Ergebnisse definieren lassen

und wie KI bestehende Arbeitsweisen und Teamstrukturen verändert.

Darüber hinaus gibt communicode Einblicke in eigene KI-gestützte Workflows und zeigt, wie Künstliche Intelligenz bereits heute in der Agentur und in Kundenprojekten eingesetzt wird. Im Mittelpunkt stehen konkrete Erfahrungen und Learnings aus der Praxis, abseits von Hype und theoretischen Zukunftsszenarien.

Über ESSEN DIGITALISIERT

Die ESSEN DIGITALISIERT bringt am 14. und 15. September 2026 Unternehmen, Fachleute und Praktiker aus der Region zusammen. Im FUNKE Media Office in Essen zeigen mehr als 25 Unternehmen aus Mittelstand, Konzernen, Wissenschaft und der Start-up-Szene, wie digitale Projekte in der Praxis umgesetzt werden.

Im Fokus stehen konkrete Erfahrungen und Best Practices statt klassischer Produktpräsentationen. Das Programm umfasst u. a. Künstliche Intelligenz, Cybersecurity und Datensicherheit, HR, Daten- und Prozessoptimierung sowie digitales Marketing.

Über die Vortragenden

Als Director Consulting ist Mischa Wolfframm bei communicode verantwortlich für das Team Business Consulting. In seiner Laufbahn – insbesondere bei Triumph (Japan) – hat er sich intensiv mit den Prozessen rund um Logistik und Fulfillment im Wholesale- und E-Business-Umfeld auseinandergesetzt. (E-)Business-Beratung, Konzeption und Entwicklung von Customer Experience, Online-Marketing und Automatisierung zählen zu seinen aktuellen Themen. Für B2B-Strategien der Kunden stehen neben E-Commerce-Initiativen auch die Digitalisierung und Vermarktung von Services aus dem Backend bis zum Anwender (End-to-End) auf seiner Agenda.

Stephanie Ebbert ist erfahrene UX-Designerin bei communicode. Sie entwickelt und optimiert digitale Produkte wie Websites, Shops und Apps für anspruchsvolle B2B- und B2C-Kunden. Für sie zählt mehr als nur „schönes Design“ – echte Nutzererlebnisse entstehen durch User Testing, Interviews und Psychologie.

Über communicode

Die communicode GmbH ist eine Full-Service-Digitalagentur mit Sitz in Essen. Das Unternehmen entwickelt digitale Lösungen für anspruchsvolle B2B- und B2C-Kunden. Zu den Schwerpunkten gehören Product Information Management (PIM), Digital Asset Management (DAM), Digital Marketing, Customer Experience und E-Business.

Veranstaltungsdetails

Veranstaltung: ESSEN DIGITALISIERT 2026

Datum: 14. und 15. September 2026

Ort: FUNKE Media Office, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen

communicode-Vortrag: 15. September 2026, 10:30 Uhr, „KI weiß nichts, wenn Ihr Wissen fehlt: Knowledge, Prozesse und ein neuer Team-Kollege“

Informationen und Anmeldung: https://www.communicode.com/de-de/events/essen-digitalisiert-2026-ki-fundament/

communicode – building digital bridges

Als Full-Service Digitalagentur für E-Commerce und Business Transformation entwickelt communicode erfolgreiche Kommunikations- und Omnichannel Lösungen für internationale Kunden. Die Innovationskraft, die mit der Digitalisierung einhergeht, begeistert uns immer wieder aufs Neue. Wir treten an, um Menschen und Märkte sinnvoll zu verbinden und Unternehmen digital erfolgreicher zu machen. Unsere interdisziplinären Spezialisten denken, gestalten, realisieren und betreiben Lösungen für die großen Themen im Digital Business: Customer Experience, E-Commerce & Omnichannel, Product Information Management sowie Marketing Automation. Führende Anbieter wie SAP, centrix, CELUM, shopware und ATAMYA sind Technologie-Partner von communicode. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Lindemann, Hörmann oder Turck.