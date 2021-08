Companisto-Investoren zeichnen 900.000 EUR in BLUQUIST

Die Digitale Transformation und die steigende Komplexität in der Arbeitswelt stellen heute andere und neue Anforderungen an Führung und Personalwesen.

– Die BLUQUIST-SaaS-Lösung bietet vielfältige Anwendungsbereiche mit klarem Mehrwert innerhalb HR-Strategien.

– Digital Health, Organisationale Resilienz, interne Mobilität, Entwicklung von Talenten und Diversität sind kritische und notwendige Elemente, die Unternehmen auf der strategischen Agenda der nächsten Geschäftsjahre listen.

– Vertrieb über Partnerschaften mit Anbietern für Persönlichkeitsentwicklung und Coaching, welche als Multiplikatoren auftreten.

– International agierende Kunden wie Biogen und Amgen und strategische Partner, darunter RMP, 9 Levels und Your Prevention nutzen und unterstützen BLUQUIST.

Der Angel Club und das Privatinvestoren-Netzwerk von Companisto investiert 900.000 EUR in das Startup BLUQUIST. Das Unternehmen der Gründer Johannes Ehrhardt, Dominik Ostermaier, Thomas Zuchtriegel und Simon Brumm mit Sitz in Potsdam bietet eine Echtzeit-Analytik zur Messung und Optimierung von Mitarbeiter-, Team-, und Organisationspotenzialen. Insbesondere die digitale Transformation und die COVID-19-Pandemie tragen dazu bei, dass menschliche Faktoren wie Gesundheitsmanagement und Prävention, persönliche Entwicklung, Wohlbefinden und Diversität stärker in den Fokus gestellt werden. Dabei unterstützt die einzigartige SaaS-Plattform von BLUQUIST Unternehmen dabei, Potentiale und Stärken ihrer Mitarbeiter zu erkennen, zu fördern und ihre Teams und Organisation entsprechend darauf auszurichten. Ebenfalls geht es um allgemeines Talent-Management, sowie API-Funktionsintegrationen mit anderen Plattformen und Service-Anbietern.

„Das langfristige Ziel ist die Revolution von Personal- & Führungsarbeit durch intelligente Vorhersagen zu den Bedarfen und Fähigkeiten einer Organisation – damit Führungskräfte, HR und vor allem die Mitarbeiter bestmöglich auf die Zukunft der Arbeit vorbereitet sind und das volle Potenzial entfalten können. Die Stärkung des Bewusstseins von Menschen, Teams und Organisationen steht hierbei im Zentrum der Wirkungsweise von BLUQUIST. Dank der einmaligen Aggregation von Daten aus verschiedenen Ebenen der Persönlichkeit ermöglicht die BLUQUIST Plattform darüber hinaus eine optimale Unterstützung bei der Besetzung von Rollen, Vakanzen und Teams dank personal, cultural und situational fit.“ sagt Johannes Ehrhardt.

BLUQUIST differenziert sich von aktuellen Anbietern im Markt durch die Aggregation von validen Modellen und Funktionen und der Schaffung eines bis dato einzigartigen Plattform-Ansatzes. Forschung für intelligente Assistenz-Funktionen unter Verwendung von Machine Learning ist ein weiterer Bestandteil der Company Assets. Seit 2020 am Markt nutzen bis jetzt acht Unternehmen, darunter vier Großkonzerne mit weltweiten Nutzern, BLUQUIST in ersten Projekten.

„Johannes Erhardt und sein Team sind vielmehr als nur ein HR-Tech Startup. In intensiven Gesprächen haben sie uns davon überzeugt, dass BLUQUIST mit einem sehr tiefgründigen aber dennoch einfach anwendbaren Ansatz ungenutzte Potentiale in Organisationen und den Menschen darin entfaltet. Die überzeugende Kundenbasis und messbaren Verbesserungen haben dann den letzten Ausschlag für unser Investment gegeben“, sagt Christoph Schweizer, Partner und Head of Investment bei Companisto.

Weitere Informationen: www.companisto.com, www.companisto.com/de/angel-club, www.bluquist.com