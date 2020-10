Comparting 2020 fokussiert Kundenkommunikation in der Cloud

?The Future has started ? Join us? ? unter diesem Motto öffnet das Comparting im November und Dezember seine virtuellen Türen. Erstmals findet der internationale Fachkongress für die Omnichannel-Kommunikation von Unternehmen, Behörden und Organisationen komplett online statt.

Entsprechend den Regionen wird die Konferenz an mehreren Tagen durchgeführt:

Programm in Deutsch: 18. und 19. November 2020

Programm in Englisch: 2. und 3. Dezember 2020

Programm in Französisch: 10. Dezember 2020

Am bisherigen Charakter des Fachkongresses ändert sich dadurch nichts. Wie gewohnt erwartet die Besucher ein Mix aus Grundsatzvorträgen, Anwenderberichten, Technologie-Präsentationen und Live-Demos aus Europa und Nordamerika, der das breite Spektrum einer modernen Omnichannel-Kommunikation widerspiegelt.

Im Fokus des Kongresses steht die neue Strategie der Compart, die das Event ausrichtet. Der Anbieter von Software für die Kundenkommunikation wird in den kommenden Monaten seine DocBridge? Produktfamilie bezüglich Cloud- bzw. SaaS-Fähigkeit ausbauen und weiterentwickeln. Im Kern geht es darum, noch mehr ausgewählte Funktionen als sogenannte Microservices anzubieten, die dann über Web-APIs in bestehende Infrastrukturen schnell und problemlos eingebunden sowie mit Drittanwendungen verknüpft werden können. Über erste erfolgreiche Projekte und innovative Implementierungen wird auf dem Comparting berichtet.

In diesem Zusammenhang bildet die Bereitstellung und Orchestrierung von Lösungen der DocBridge? Produktfamilie in Cloud-Umgebungen einen weiteren thematischen Schwerpunkt auf dem internationalen Fachkongress. Auch dazu erwarten die Besucher zahlreiche Demos. Um auch den Teilnehmern gerecht zu werden, die mit den Lösungen von Compart noch nicht so vertraut sind, wird es Präsentationen der gesamten Produktpalette geben.

Für virtuelles Networking ist gesorgt. Es wird genügend Möglichkeiten für Online-Chats mit Referenten und anderen Teilnehmern sowie dem Management der Compart geben. Auch die Produktexperten von Compart stellen sich den Fragen der Besucher und stehen bei Bedarf auch nach der Veranstaltung für weitere Gespräche und Infos zur Verfügung. Interessenten können dazu persönliche Termine mit den Consultants und Produktmanagern vereinbaren.

Mehr Informationen zum Comparting 2020 unter www.compart.com/de/comparting-2020.

Interessenten können sich dort ab sofort online registrieren.

Die Teilnahme am Fachkongress ist kostenlos.