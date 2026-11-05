comramo verbindet IT-Systeme für effizientere Abläufe und verlässliche KI

Die comramo AG unterstützt Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dabei, ihre IT-Systeme so zu verbinden, dass Daten zuverlässig fließen und Beschäftigte weniger Informationen von Hand übertragen müssen. Der IT-Dienstleister aus Hannover verknüpft dafür bestehende Anwendungen, entwickelt passende Schnittstellen und begleitet Softwareprojekte von der Konzeption bis zum Betrieb. Im Mittelpunkt stehen durchgängige Arbeitsabläufe – als Voraussetzung für weniger Doppelarbeit und den verlässlichen Einsatz von künstlicher Intelligenz.

Wie groß der Handlungsbedarf ist, zeigt der Connectivity Benchmark Report 2025 von Salesforce/MuleSoft: Die weltweit befragten Großorganisationen nutzen durchschnittlich 897 Anwendungen, doch nur 29 Prozent davon sind miteinander verbunden. Zugleich verbringen ihre IT-Teams im Schnitt 39 Prozent ihrer Arbeitszeit damit, individuelle Verbindungen zwischen Systemen und Daten zu entwerfen, zu entwickeln und zu testen. Die Zahlen verdeutlichen, wie viel Aufwand entsteht, wenn Anwendungen nicht ohne Weiteres zusammenspielen.

comramo setzt deshalb bei den vorhandenen Systemen und den fachlichen Abläufen an. Statt zusätzliche Software isoliert einzuführen, verbindet das Unternehmen bestehende Anwendungen und modernisiert gewachsene IT-Landschaften Schritt für Schritt. Das Angebot reicht von Schnittstellen zwischen Personal-, Finanz- und Dokumentenmanagementsystemen bis zu individuellen Fachanwendungen. Es richtet sich besonders an Organisationen mit komplexen Prozessen, etwa aus Sozialwirtschaft, Kirche, Gesundheitswesen und öffentlicher Verwaltung.

Bestehende Anwendungen verbinden, statt neue Datensilos schaffen

Entscheidend ist nicht allein, ob zwei Programme Daten austauschen können. Die Verbindung muss auch fachlich zum Arbeitsablauf passen, verständlich dokumentiert sein und im Alltag stabil funktionieren. Gut aufgebaute Schnittstellen lassen sich zudem für weitere Anwendungen nutzen, statt vergleichbare Verbindungen immer wieder neu zu entwickeln. comramo betont deshalb, dass Integrationsarbeit und die Verbesserung der Arbeitsabläufe zusammengehören.

Daraus ergeben sich drei zentrale Aufgaben:

Daten ohne manuelle Umwege austauschen: Schnittstellen verbinden Anwendungen, damit Informationen dort bereitstehen, wo Beschäftigte sie benötigen. Fehlt eine passende Standardverbindung, kann individuell entwickelte Integrationssoftware den Austausch ermöglichen. So lassen sich mehrfache Eingaben und fehleranfällige Übertragungen reduzieren.

Verbindungen prüfen und dauerhaft betreuen: Tests, aktuelle Beschreibungen und die Überwachung im Betrieb helfen, Fehler früh zu erkennen. Klare Zuständigkeiten und geregelte Zugriffsrechte sorgen dafür, dass sich Schnittstellen nachvollziehbar betreiben und weiterentwickeln lassen.

Ganze Abläufe verbessern: Eine technische Verbindung löst nicht automatisch jedes Prozessproblem. IT-Teams und Fachbereiche müssen deshalb gemeinsam prüfen, welche Informationen sie benötigen, wo Arbeitsschritte doppelt stattfinden und welche Übergaben sich vereinfachen lassen.

Verlässliche KI braucht erreichbare Daten und klare Zugriffsrechte

Für KI-Anwendungen gewinnt das Zusammenspiel der Systeme zusätzlich an Bedeutung. Sie benötigen aktuelle, passende Daten und dürfen nur auf Informationen zugreifen, für die sie berechtigt sind. Bleiben Daten in getrennten Anwendungen eingeschlossen oder liefern Schnittstellen unvollständige Informationen, kann das die Ergebnisse und nachfolgenden Arbeitsschritte beeinträchtigen. Aus Sicht von comramo beginnt sinnvoller KI-Einsatz deshalb bei den Daten, Verbindungen und Prozessen – nicht erst bei der Auswahl eines weiteren Werkzeugs.

Unternehmen und Einrichtungen, die ihre Systeme besser verbinden und ihre Daten für KI-Anwendungen vorbereiten möchten, können sich zu ihrer Integrationsarchitektur und den nächsten Schritten beraten lassen. Weitere Informationen und Kontakt: www.comramo.de/kontakt.