CONFIDEX: Betriebsmittelfinanzierung für mittelständisches Unternehmen vollständig ausgezahlt

Nach der Kreditauszahlung begleitet CONFIDEX das Unternehmen bei der Suche nach Investoren und Kapitalpartnern.

Die CONFIDEX GmbH hat im Rahmen eines laufenden Corporate-Finance-Mandats für ein mittelständisches Unternehmen eine Betriebsmittelfinanzierung erfolgreich strukturiert und vermittelt. Der Kredit wurde inzwischen vollständig ausgezahlt. Mit der Auszahlung ist der erste Finanzierungsschritt abgeschlossen.

Dem Unternehmen steht damit zusätzliche Liquidität zur Verfügung.

Im nächsten Schritt begleitet CONFIDEX das Unternehmen bei der Identifikation und Ansprache geeigneter Investoren und Kapitalpartner. Die Ansprache soll weitere Finanzierungsmöglichkeiten für die Unternehmensentwicklung eröffnen.

Wie CONFIDEX Finanzierungsschritte plant

Bei der Analyse unterscheidet CONFIDEX zwischen kurzfristigem Kapitalbedarf, mittelfristigen Finanzierungsanforderungen und der langfristigen Kapitalstruktur. Daraus leitet CONFIDEX die Reihenfolge der nächsten Finanzierungsschritte ab.

„Eine erfolgreiche Unternehmensfinanzierung beginnt für mich nicht mit der Frage, welches Finanzierungsprodukt wir vermitteln können. Entscheidend ist zunächst, die gesamte Finanzierungssituation eines Unternehmens zu verstehen und daraus eine sinnvolle Reihenfolge der nächsten Schritte abzuleiten. Manchmal steht zunächst die Stärkung der Liquidität im Vordergrund. Anschließend können weitere Kapitalmaßnahmen folgen“, erklärt Jörg Kommer, Geschäftsführer der CONFIDEX GmbH.

Die weitere Begleitung konzentriert sich nun auf die Identifikation und Ansprache geeigneter Investoren und Kapitalpartner.

Boiler Plate:

CONFIDEX ist ein unabhängiger Corporate-Finance-Berater mit über 15 Jahren Erfahrung in der strukturierten Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung tragfähiger Finanzierungsstrukturen, der Vorbereitung von Investorenprozessen sowie der Ansprache geeigneter Kapitalgeber.

Ziel ist die Schaffung belastbarer Finanzierungsgrundlagen, die Liquidität sichern und unternehmerische Entwicklung ermöglichen.

Weitere Informationen:

www.confidex.de

www.confidex.de/investorensuche-und-vermittlung/