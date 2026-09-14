CONFIDEX gewinnt Mandat für Energieverbund in Baden-Württemberg

CONFIDEX wurde mit der Entwicklung einer Finanzierungsstruktur für einen Energieverbund mit mehreren Standorten in Baden-Württemberg mandatiert. Das geplante Investitionsvolumen liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Im Mittelpunkt des Projekts steht ein Konzept, das Energieerzeugung, Energiespeicherung und den Aufbau einer regionalen Energieinfrastruktur über mehrere Standorte hinweg miteinander verbindet.

Aufgabe von CONFIDEX ist es, gemeinsam mit dem Mandanten eine tragfähige Finanzierungsstruktur für das Gesamtprojekt zu entwickeln und geeignete Finanzierungspartner einzubinden.

Jörg Kommer, Geschäftsführer der CONFIDEX GmbH, erklärt: „Projekte dieser Größenordnung zeigen sehr deutlich, dass moderne Unternehmensfinanzierung weit über die reine Kapitalbeschaffung hinausgeht. Unterschiedliche Investitionsbausteine müssen in eine belastbare Gesamtstruktur gebracht und mit den passenden Kapitalpartnern zusammengeführt werden. Gerade die Verbindung von Energieerzeugung, Speicherung und regionaler Infrastruktur macht dieses Mandat für uns besonders spannend.“

Boiler Plate:

CONFIDEX ist ein unabhängiger Corporate-Finance-Berater mit über 15 Jahren Erfahrung in der strukturierten Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung tragfähiger Finanzierungsstrukturen, der Vorbereitung von Investorenprozessen sowie der Ansprache geeigneter Kapitalgeber.

Ziel ist die Schaffung belastbarer Finanzierungsgrundlagen, die Liquidität sichern und unternehmerische Entwicklung ermöglichen.

Weitere Informationen:

www.confidex.de

www.confidex.de/investorensuche-und-vermittlung/