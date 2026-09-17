CONFIDEX gewinnt neues Mandat aus der IT-Branche

Die CONFIDEX GmbH wurde von einem etablierten IT-Unternehmen aus Süddeutschland mit einem neuen Corporate-Finance-Mandat beauftragt. Das Unternehmen produziert und vertreibt Computersysteme und bietet dazugehörige Serviceleistungen an.

Im Rahmen des Mandats unterstützt CONFIDEX das Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung einer passenden Finanzierungsstruktur sowie bei der Ansprache geeigneter Finanzierungspartner.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Vermittlung eines einzelnen Finanzierungsprodukts. Entscheidend ist vielmehr die Frage, welche Finanzierungsstruktur zum Geschäftsmodell und zu den nächsten unternehmerischen Schritten des Unternehmens passt.

Das Unternehmen ist seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätig. Das Umfeld der IT-Branche hat sich in den vergangenen Jahren jedoch stark verändert. Digitalisierung, neue technologische Anforderungen, veränderte Lieferketten und ein zunehmend dynamisches Marktumfeld stellen insbesondere mittelständische IT-Unternehmen vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig entstehen daraus Möglichkeiten für Wachstum und Weiterentwicklung.

Jörg Kommer, Geschäftsführer der CONFIDEX GmbH, erklärt: „Gerade bei etablierten mittelständischen Unternehmen ist Finanzierung für mich mehr als reine Kapitalbeschaffung. Eine gute Finanzierung sollte dem Unternehmen den notwendigen Spielraum geben, um sich weiterzuentwickeln, Chancen zu nutzen und gleichzeitig finanziell stabil aufgestellt zu bleiben. Genau dort setzen wir mit unserer Arbeit an.“

Mit dem neuen Mandat baut CONFIDEX seine Aktivitäten im technologieorientierten Mittelstand weiter aus.

Boiler Plate:

CONFIDEX ist ein unabhängiger Corporate-Finance-Berater mit über 15 Jahren Erfahrung in der strukturierten Unternehmensfinanzierung und Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen unterstützt mittelständische und wachstumsorientierte Firmen bei der Entwicklung tragfähiger Finanzierungsstrukturen, der Vorbereitung von Investorenprozessen sowie der Ansprache geeigneter Kapitalgeber.

Ziel ist die Schaffung belastbarer Finanzierungsgrundlagen, die Liquidität sichern und unternehmerische Entwicklung ermöglichen.

Weitere Informationen:

www.confidex.de

www.confidex.de/investorensuche-und-vermittlung/