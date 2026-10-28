Connie: Drucker für essbare Tortenaufleger im professionellen Einsatz

DTM Print, internationaler OEM- und Lösungsanbieter für Spezialdrucksysteme, präsentiert Connie, den Cake Sheet Printer des US-amerikanischen Herstellers Primera Technology, Inc. Connie bedruckt essbare Dekorationsbögen wie Tortenaufleger, Transferbögen, Fondant- und Dekorpapier und wurde speziell für die Anforderungen professioneller Bäckereien und Konditoreien entwickelt. Als erster Drucker seiner Art ist Connie nach NSF/ANSI Standard 18 für gewerbliche Lebensmittelumgebungen zertifiziert.

Für den Einsatz in der Lebensmittelproduktion entwickelt

Seit Jahren nutzen Bäckereien und Konditoreien umgerüstete Tintenstrahldrucker, um Motive auf Fondant- und andere essbare Bögen zu drucken. Herkömmliche Bürodrucker sind jedoch nicht für die Lebensmittelproduktion konzipiert. Druckerhersteller warnen daher vor der Umrüstung ihrer Geräte für Anwendungen mit essbarer Tinte.

Connie wurde speziell für den Druck mit essbarer Tinte entwickelt und ist auf die Anforderungen der Lebensmittelproduktion ausgelegt. Lebensmittelsichere Materialien, abnehmbare Komponenten und ein Edelstahlgehäuse unterstützen hygienische Arbeitsabläufe. Die NSF-Zertifizierung bestätigt die Eignung des Druckers für gewerbliche Lebensmittelumgebungen.

Die essbare Tinte erfüllt die geltenden EU- und FDA-Anforderungen für die Verwendung als Lebensmittelzusatzstoff. Auch die Tintenpatronen entsprechen den cGMP-Standards. Der Herstellungs- und Patronenfüllprozess ist FDA-konform und cGMP-zertifiziert. Darüber hinaus ist die essbare Tinte koscher- und halal-zertifiziert und für vegane Anwendungen geeignet.

Zuverlässiger Druck bei geringem Wartungsaufwand

Connie kombiniert hochauflösenden Farbdruck mit Funktionen für einen zuverlässigen Betrieb im Arbeitsalltag. Automatische Wartungsroutinen halten den Druckkopf betriebsbereit – auch bei längeren Phasen mit geringer Druckauslastung. Das reduziert manuelle Eingriffe und trägt dazu bei, Ausfallzeiten zu minimieren.

Das in einem Reinraum befüllte und hygienisch versiegelte Tintensystem macht das Nachfüllen von Patronen durch den Anwender überflüssig. Dadurch wird zugleich das Risiko einer Kontamination reduziert und ein kontinuierlicher Druckbetrieb unterstützt.

Hochwertige Drucke in verschiedenen Formaten

Mit einer Druckauflösung von bis zu 1.200 × 4.800 dpi druckt Connie detaillierte Fotos, Logos, Texte und Grafiken auf essbare Materialien. Unterstützt werden Bögen bis zu einer Größe von 279 mm × 432 mm. Damit eignet sich der Drucker für unterschiedliche Anwendungen – von kleinen Dekorationen für Cupcakes bis hin zu großformatigen Tortendekorationen und Tortenbanderolen.

Connie verarbeitet Fondant- und Zuckerbögen, Oblatenpapier sowie weitere kompatible essbare Druckmedien. Bäckereien und Konditoreien erhalten damit Flexibilität bei der Auswahl der Materialien und Gestaltung ihrer Druckmotive.

Preis und Verfügbarkeit

Der Lebensmitteldrucker Connie ist zum Preis von 2.495 € (UVP zzgl. MwSt.) direkt bei DTM Print oder über autorisierte DTM Print Vertriebspartner in Europa, im Nahen Osten und in Afrika erhältlich. Die Auslieferung soll im Dezember 2026 beginnen.

Für in der EU, in Großbritannien und in den EFTA-Staaten erworbene Geräte gewährt DTM Print nach erfolgreicher Produktregistrierung unter register.dtm-print.eu eine dreijährige Garantie. Ergänzend bietet das Unternehmen weitere DTM Print Garantieoptionen für maximalen Schutz und minimale Ausfallzeiten an.

Weitere Produktdetails stehen unter dtm-print.eu, auf Instagram unter instagram.com/dtm_print, auf Facebook unter facebook.com/dtm.print.1986 und auf LinkedIn unter linkedin.com/company/dtm-print zur Verfügung.