Copywriting-ki.de startet: „Eine KI, die tickt wie ein Werbetexter“

Düren, 29.09.2026 – Mit copywriting-ki.de ist ab sofort eine deutsche KI-Plattform für Werbetexte verfügbar, die nach dem Arbeitsprinzip eines Werbetexters vorgeht: erst die Recherche, dann der Text. Entwickelt hat sie der Direct-Response-Copywriter Wolfram von Gagern, der seit 2008 Verkaufstexte für Fachverlage und andere Direktmarketing-Unternehmen schreibt. Ein Briefing des Auftraggebers ist dafür nicht unbedingt nötig – die Adresse einer Landing Page oder Produktseite genügt und dient als Ausgangspunkt für die Recherche. Die Plattform richtet sich an freie Texter, Agenturen, Marketing-Teams und Unternehmen, die ihre Werbung selbst erstellen.

Recherche vor dem Text: 15 Fragen, die das System selbst recherchiert

Von gängigen Textgeneratoren unterscheidet sich die Plattform laut Anbieter in zwei Punkten: Die Recherche kommt vor dem Text, und sie entsteht für jedes Produkt neu und individuell – vorgefertigte Zielgruppen-Segmente oder Persona-Kataloge nutzt die Plattform nicht. Bevor ein Werbetext entsteht, erstellt ein Briefing-Agent aus der angegebenen Produktseite, weiteren zur Verfügung gestellten Informationen und einer integrierten Web-Recherche ein tief recherchiertes Briefing mit Produktrecherche, Empathy Map und den Antworten auf 15 tiefenpsychologische Fragen zur Zielgruppe. Hinzu kommen eine Empfehlung für den passenden Copywriting-Stil und eine Big Idea als Leitgedanke, der den Text trägt. Rückfragen an den Nutzer sind im Normalfall nicht nötig; das komplette Briefing liegt laut Anbieter nach rund 7 Minuten vor.

Hintergrund: KI ist im Marketing angekommen

Laut einer repräsentativen Bitkom-Befragung vom September 2026 setzen 57 % der deutschen Unternehmen ab 20 Beschäftigten Künstliche Intelligenz ein; Marketing und Kommunikation gehören mit 54 % der KI-Nutzer zu den häufigsten Einsatzfeldern.

„Die meisten briefen ihre KI mit Demografie: Mann oder Frau, 50 plus, verdient gut – dazu ein paar Sätze zum Produkt. Und eine Persona aus dem Katalog weiß nichts über das Produkt, das sie kaufen soll. Damit kommt niemand an ein echtes Recherche-Briefing heran. Deshalb klingen KI-Texte so oft gleich“, sagt Wolfram von Gagern. „Werbetext ohne Recherche ist Raten mit guter Rechtschreibung. Copywriting-ki.de erledigt zuerst die Fleißarbeit, die ich seit über 20 Jahren vor jedem Text mache – und schreibt erst dann.“

Vom Briefing zum fertigen Werbemittel

Auf Basis des Briefings erstellt die Plattform Verkaufstexte nach Direct-Response-Prinzipien: Landing Pages, E-Mail-Mailings und Anzeigen für Google Ads und Facebook. Ein Kampagnen-Agent erzeugt eine Landing Page und bis zu 7 aufeinander abgestimmte Mailings in einem Durchlauf. Die Ergebnisse lassen sich im integrierten HTML-Editor per Klick bearbeiten und als ZIP, Word oder PDF exportieren. Der hinterlegte Schreibstil sorgt auf Wunsch dafür, dass alle Texte in der Tonalität des jeweiligen Absenders entstehen; Recherchen werden produktbezogen erstellt und lassen sich für weitere Werbemittel wiederverwenden.

Der Mensch bleibt am Steuer

Jedes Zwischenergebnis – vom Briefing über den Copywriting-Stil und die Big Idea bis zum fertigen Mailing – kann der Nutzer an jeder Stelle ändern, ergänzen oder verwerfen. „Die KI ersetzt nicht den Texter, sie ersetzt die Vorarbeit vor dem finalen Feinschliff – und das sind Stunden bis Tage. Das letzte Wort hat aber immer der Mensch“, so von Gagern.

Das System eines Praktikers

Für einen einzelnen Kunden erzielen von Gagerns Texte nach eigenen Angaben mehr als 20.000 Bestellungen pro Jahr, was rund 2 Mio. € Jahresumsatz entspricht. Die dabei entwickelte Methodik – Schmerzpunkte, Idealzustand, Lösung, Beweise, Einwände, Reaktion, kurz SILBER – ist in der Software als geführter Workflow hinterlegt. Die Plattform läuft auf Servern in Deutschland; eingegebene Texte und Recherchen werden nach Angaben des Anbieters nicht für das Training fremder KI-Modelle verwendet.

Verfügbarkeit und Preise

Copywriting-ki.de ist ab sofort unter copywriting-ki.de verfügbar. Neue Nutzer können die Plattform 7 Tage kostenlos testen. Die Preise beginnen bei 48 € pro Monat (inkl. USt.)