Corona Mehrwertsteuersenkung: Ökologischer dabelino Verlag lässt Kunden über Baumpflanz-Spende entscheiden

?Selbstverständlich hoffen wir, dass sich möglichst viele Kunden für die Option ?Spenden? entscheiden?, sagt dabelino Mitgründerin Miriam Frömel-Scheumann. ?Denn nicht ohne Grund haben wir uns als Social Startup auf die Fahne geschrieben, unsere Branche wortwörtlich nachhaltig mitzuverändern. ?.

Dass sich dabelino für genau diesen Weg entschieden hat, ist beachtlich. Denn als unabhängiger Verlag und kleines Familienunternehmen hätte es ihnen wohl auch niemand verübelt, wenn sie die Mehrwertsteuersenkung als Ausgleich für die krisengebeutelten letzten Monate genutzt hätten. Schließlich hatten die Buchhandlungen und inhabergeführten Geschäfte, mit denen dabelino zusammenarbeitet, über Wochen geschlossen und auch beim Onlineversand hinterließ die Pandemie ihre Spuren.

?Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber die Fairness unseren Kunden gegenüber und der Ansporn, die Corona-Krise am Ende in etwas Positives umzuwandeln, waren stärker?, erklärt Birgit Frömel ? sowohl Geschäftspartnerin als auch Mutter von Frömel-Scheumann.

Nun setzt das Unternehmerinnen-Duo darauf, dass die Kundschaft mit ihnen an einem Strang zieht und statt etwas mehr Kleingeld im Portemonnaie lieber das große Ganze sieht: ?Das ist das Tolle an unserem Baumpflanz-Projekt mit der NGO Eden Reforestation Projects, dass hier bereits kleine Summen einen echten Unterschied machen?, berichtet Frömel-Scheumann begeistert. ?So werden von dem Geld nicht nur die Setzlinge finanziert, sondern auch gleichzeitig Arbeitsplätze für die Bevölkerung vor Ort z.B. in Haiti oder Mosambik geschaffen. Darüber hinaus hilft die Wiederaufforstung in den Mangroven, das Ökosystem zu sichern und Land, das sonst weggespült würde, für die Landwirtschaft zu erhalten.?.

Die Zusammenarbeit zwischen der gemeinnützigen Umweltorganisation und dabelino besteht seit einer Crowdfunding Kampagne Ende 2019, mittels derer der Verlag seine erste Cradle-to-CradleTM zertifizierte Papeterie-Kollektion finanzierte.

Birgit Frömel bilanziert: ?Seitdem konnten wir schon 3.200 Bäume pflanzen. Eine Zahl die uns wirklich stolz macht. Und wir hoffen, dass diese Zahl bzw. die Bäume mit unserem Angebot ?Geld oder Umwelt? bald noch weiter wachsen werden.?.

—————————————————

* Transparenzhinweis: Der Rabattcode zur Preissenkung und direkten Inanspruchnahme der Mehrwertsteuersenkung kann aufgrund der Buchpreisbindung nicht auf die Bücher, sondern nur auf die Papeterie- und Geschenkartikel des dabelino Verlags angewendet werden. Sollte sich der Kunde jedoch für die Option ?Spenden? entscheiden, gibt dabelino die Differenz, die sich aus der temporären Mehrwertsteuersenkung auf Bücher von 7% auf 5% errechnet, ebenfalls an sein Baumpflanzprojekt weiter.