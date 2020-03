Coronavirus: PIRATEN fordern bessere Planung

Nach dem Ausbruch einer Coronavirus-Epidemie in Norditalien lud

der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza seine Amtskollegen aus den

umliegenden Ländern am Mittwoch zu einer Beratung nach Rom. Auch

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nahm an diesem Treffen teil, und das

Bundesministerium twitterte im Anschluss, dass man sich auf “abgestimmte

Informationen für Reisende von und nach Italien” geeinigt hätte,

Reisebegrenzungen werde es nicht geben [1]. Am Montag sprach Spahn von einer

“geänderten Lage”, betonte jedoch erneut, dass die Bundesrepublik bestmöglich

vorbereitet sei [2].

Sandra Leurs, Bundesthemenbeauftragte für Gesundheit und Pflege der

Piratenpartei, warnt:

“In Deutschland stehen in sieben Großstädten Sonderisolierstationen mit

insgesamt ca. 60 Betten zur Verfügung. Bei einer Ausbreitung des Virus, wie

zurzeit in Italien, müssten Coronavirus-Patienten auch dort untergebracht

werden, wo speziell ausgebildete Pflegekräfte fehlen. Das Gesundheits- und

Pflegesystem in Deutschland läuft aber seit Jahrzehnten gegen die Wand.

Jedes Jahr, wenn eine Influenza unterwegs ist, sind Krankenhäuser, die Pflege,

sowie ärztliches Personal extrem überlastet; bis zu 700 Überstunden in wenigen

Monaten sind nicht selten. Auch ohne eine Epidemie oder Pandemie gehen die in

Gesundheitsberufen Beschäftigten auf dem Zahnfleisch.

Gegen das Corona-Virus gibt es zurzeit keine wirksamen Medikamente oder

Impfungen, dringend erforderliche Infektionsschutzmasken (Schutzklasse FFP2 oder

FFP3) für das Pflegepersonal sind bereits jetzt Mangelware.

Es kann nicht sein, dass Menschen, die sich – nicht ganz unberechtigt – sorgen,

sie könnten sich angesteckt haben, an ihren Hausarzt verwiesen werden von einer

eigens eingerichteten Hotline, wie in Berlin geschehen [3]. Ich habe Verständnis

dafür, dass Notfallpläne in der Schublade bleiben, um vorzeitige Panik zu

vermeiden. Aber ein wenig mehr Plan als zurzeit, um die Bevölkerung zu

infomieren und zu schützen, halte ich für angebracht.”

Quellen/Fußnoten:

[1] https://twitter.com/BMG_Bund/status/1232367752536559622

[2] http://ots.de/0gRfH6

[3] http://ots.de/99nv1W

