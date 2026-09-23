CRA, KI und SAP: All for One und BrightFlare zeigen drei Brennpunkte der Cybersicherheit auf der it-sa 2026

Wenn Software-Schwachstellen meldepflichtig werden und KI Angriffe beschleunigt, reicht punktueller Schutz nicht mehr aus. Vom 27. bis 29. Oktober zeigen die All for One Group SE und BrightFlare auf der it-sa 2026 in Nürnberg, wie Unternehmen ihre Cyberresilienz vom Shopfloor bis zum digitalen Kern stärken. Im Mittelpunkt an Stand 434 in Halle 6 steht die Messepremiere des Tools „AssetRadar“: Es hilft dabei, die seit September geltenden Meldepflichten des Cyber Resilience Act umzusetzen. Eine Live-Demo zeigt, wie Maschinen- und Anlagenbauer Schwachstellen in vernetzten Produkten erkennen, ihre Relevanz bewerten und betroffene Kunden informieren. Zudem erfahren Besucher, wie sie Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz beherrschen und ihre geschäftskritische SAP-Landschaft vor Cyberangriffen schützen.

Seit dem 11. September 2026 greifen die ersten Meldepflichten des Cyber Resilience Act. Hersteller müssen aktiv ausgenutzte Schwachstellen und schwerwiegende Sicherheitsvorfälle an die zuständigen Stellen melden und betroffene Kunden informieren.

„Die Herausforderung liegt nicht allein darin, eine Schwachstelle zu kennen. Hersteller müssen schnell klären, in welchen Releases und Produktvarianten sie steckt, welche ausgelieferten Maschinen betroffen sind und bei welchen Kunden diese stehen. Oft entsteht ein konkretes Risiko erst durch das Zusammenspiel bestimmter Hard- und Softwareversionen. Der Cyber Resilience Act verlangt, diese Zusammenhänge zeitnah zu bewerten und die erforderlichen Schritte abzuleiten“, sagt Dr. Ulrich Faisst, CTO der All for One Group SE.

OT-Se­cu­ri­ty: Pre­mie­re für „As­se­t­Ra­dar“

Auf der it-sa stellen All for One und BrightFlare erstmals das Open-Source-basierte Tool „AssetRadar“ vor. Eine Live-Demo zeigt, wie das Tool Produkt-, Komponenten- und Versionsdaten mit Schwachstellenquellen abgleicht und prüft, ob eine Schwachstelle bereits ausgenutzt wurde. Es bereitet die fachliche Risikobewertung vor und ordnet betroffene Produkte den jeweiligen Kunden zu. Zudem unterstützt es dabei, Kunden zu informieren und den Prozess nachvollziehbar zu dokumentieren.

KI als Be­dro­hung und Schutz­schild: Vier Hand­lungs­fel­der für KI und Cy­ber­se­cu­ri­ty

KI verändert die Cybersecurity auf beiden Seiten: Angreifer nutzen Deepfakes und suchen automatisiert nach Schwachstellen. Sicherheitsteams reagieren dank KI schneller auf Bedrohungen. Auf der it-sa rücken All for One und BrightFlare vier Aufgaben rund um AI Security in den Fokus: Angriffsszenarien und Live-Dashboards veranschaulichen, wie Unternehmen mögliche Angriffswege früh erkennen und Bedrohungen gezielt abwehren. Besucher erfahren zudem, wie sie den betrieblichen KI-Einsatz mit klaren Regeln steuern und eigene Sprachmodelle, Chatbots sowie Agenten gegen Manipulation und Datenabfluss absichern können.

SAP-Se­cu­ri­ty: Den di­gi­ta­len Kern wirk­sam schüt­zen

Auch die SAP-Sicherheit gerät durch generative KI stärker unter Druck: Mit KI können Angreifer komplexe SAP-Landschaften, individuelle ABAP-Logiken und historisch gewachsene Berechtigungsstrukturen schnell analysieren. Damit sinken Hürden für Angriffe. Das bedroht unmittelbar den Geschäftsbetrieb, denn SAP steuert zentrale Prozesse im Finanzwesen, im Einkauf, in der Produktion und in der Lieferkette. Auf der it-sa macht ein SAP Security Health Check kritische Rollen, übermäßige Berechtigungen und Lücken im Monitoring sichtbar. Das Ergebnis ist ein kompakter SAP Security Risk Snapshot, der konkreten Handlungsbedarf aufzeigt.

Der Mes­se­auf­tritt im Über­blick

Was: it-sa, Europas größte Fachmesse für IT-Sicherheit

Wann: 27. bis 29. Oktober 2026

Wo: Messezentrum Nürnberg, Halle 6, Stand 434

Themen: OT Security & CRA, AI Security, SAP Security

Gern vermitteln wir Ihnen Expert:innen für Interviews zu unseren Messeschwerpunkten OT-Security, AI Security und SAP Security. Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch Fachbeiträge zu diesen Themen zur Verfügung.

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Sie unterstützt über 4.500 Kunden – überwiegend in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz – End-to-End bei der nachhaltigen IT-, Cloud-, KI- und Business-Transformation. Der Anspruch dabei ist es, Technologie in konkreten Business-Nutzen zu übersetzen. Im Mittelpunkt stehen SAP Cloud ERP als digitaler Kern sowie KI-Lösungen für intelligente, unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte All for One einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.