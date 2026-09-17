CUG Depesche 2026 Nr. 08– Rückblick CUG Talk und Mitgliederversammlung: KI-Agenten&CUG TV

Anfang der Woche fand wieder unser monatlicher CUG Talk statt. Ein Schwerpunkt waren die neuen KI-Agenten in IBM Cognos Analytics.

IBM bietet Cognos Analytics aktuell in unterschiedlichen Editionen an. Besonders umfangreich ist die Premium AI Edition. Hier stehen unter anderem Agenten zur Verfügung, mit denen sich Reports per natürlicher Sprache erstellen und Daten ebenfalls per Sprache analysieren lassen.

Aber auch die Standard-Edition bietet interessante KI-Funktionen. Dazu gehört beispielsweise eine KI-gestützte Suche. Statt nach einem bestimmten Bericht zu suchen, kann man Fragen stellen wie:

„Welche Berichte helfen mir zu verstehen, warum wir im letzten Jahr Kunden verloren haben?“

Ebenfalls interessant ist die automatische Zusammenfassung von Reports. Gerade bei umfangreichen und komplexen Berichten kann das sehr hilfreich sein.

KI ist spannend – aber nicht kostenlos

Auch in der anschließenden Mitgliederversammlung waren die KI-Agenten ein wichtiges Thema. Wir möchten sie künftig intensiver mit unserem CUG-System testen. Damit wollen wir praktische Erfahrungen sammeln und diese mit unseren Mitgliedern teilen.

Dabei zeigte sich allerdings sehr schnell ein wichtiger Punkt: KI-Nutzung verursacht Kosten.

Für unsere Tests hatten wir vorsichtshalber ein monatliches Limit von 100 US-Dollar eingerichtet. Allein die Indizierung unseres Cognos-Systems durch die KI-Agenten hat dieses Budget bereits vollständig aufgebraucht.

Das zeigt: Die neuen Funktionen sind spannend, aber der Token-Verbrauch muss beobachtet werden. Entscheidend wird sein, welche Funktionen einen echten Mehrwert liefern und welche Kosten ihnen gegenüberstehen.

Mehr Inhalte für CUG TV

Ein weiterer Schwerpunkt der Mitgliederversammlung war CUG TV.

Wir möchten künftig verstärkt kurze Tipps & Tricks rund um Cognos Analytics produzieren. Ein Teil der Inhalte soll exklusiv unseren Mitgliedern zur Verfügung stehen. Andere Beiträge möchten wir gezielt über Social Media veröffentlichen, um weitere Cognos-Anwender auf die CUG aufmerksam zu machen.

Dafür wollen wir auch bewusst investieren. Schon wenige zusätzliche Mitglieder können dazu beitragen, diese Investitionen wieder zu refinanzieren.

In den kommenden Wochen möchten wir Ideen sammeln und ein konkretes Konzept für das CUG-TV entwickeln. Dafür suchen wir engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die Lust haben, das Thema gemeinsam voranzubringen. Ideal wäre ein kleines Team aus mehreren Personen, die sich mit Ideen, Themen oder bei der Umsetzung beteiligen.

Außerdem würden wir uns freuen, jemanden zu finden, der uns bei der Aufnahme und Produktion der Videos unterstützt – gerne ehrenamtlich oder auch gegen Bezahlung.

Nächster CUG-Talk am 22. September

Der nächste CUG-Talk findet am 22. September 2026 um 11:00 Uhr statt.

Wir schauen uns dabei ein spannendes neues Feature von Cognos Analytics 12.1.3 an: die Anbindung an GitHub und die Quellcodeverwaltung.

Damit ergeben sich neue Möglichkeiten für die Arbeit mit Cognos-Inhalten:

Versionsverwaltung für Reports, Dashboards und weitere Objekte

Wiederherstellung älterer Versionen

eine Art Papierkorb über die Versionshistorie

bessere Nachvollziehbarkeit von Änderungen

neue Möglichkeiten in Kombination mit KI

Zusätzlich freuen wir uns auf eine kurze Live-Demo von Jörg Rieber von IBM. Er wird zeigen, wie KI, MCP-Server und BOB zusammenspielen können.

Damit bleibt es auch während der Sommerferien spannend in der CUG.

Für Mitglieder: Das Protokoll der Mitgliederversammlung steht im Downloadbereich des Vereins zur Verfügung.

CUG-Termine (Stand 08/2026)

Dienstag, 22.09.2026, 11:00 Uhr

(Achtung verschoben vom 23.09.2026, jetzt also einen Tag früher)

CUG Talk

Donnerstag, 22.10.2026

CUG meets IBM in Wien

Montag, 09.11.2026, 14 Uhr – CUG Anwendertreffen mit Abendveranstaltung

Gen AI in Cognos Analytics & Planning Analytics , Ehningen (noch in Planung)

Dienstag, 10.11.2026

TM1 Anwendertag, Ehningen mit Info-Stand der CUG (noch in Planung)

Donnerstag, 17.12.2026, 16:00 Uhr

CUG-Talk zu Weihnachten

Viele Grüße von eurem

Vorstand des Cognos User Group e.V.

Jens, Robert und Carsten

Cognos User Group e.V. – Deutschland, Österreich, Schweiz

CUG Vorstand: Jens Bäumler, Robert Dostal, Carsten Lohe

CUG Fachbeirat Redaktion & Presse: Jasmin Staudt