CURSOR Software AG integriert Marktdaten der GET AG direkt in EVI

Mit der neuen Integration der GET AG-Services bindet die CURSOR Software AG relevante Energiemarktdaten direkt in seine Customer-Relationship-Management-Plattform EVI ein. Energieversorger und Stadtwerke können damit den zuständigen Netzbetreiber ermitteln, Grundversorgungstarife bestimmen und Netzentgelte abrufen. Die Informationen stehen direkt im jeweiligen Kunden- und Angebotsvorgang zur Verfügung. Das reduziert den Rechercheaufwand und unterstützt eine fundierte Angebotskalkulation.

Marktdaten direkt im Vertriebsprozess nutzen

Zu Beginn einer Angebotskalkulation müssen Vertriebsmitarbeitende häufig zunächst das zuständige Netzgebiet recherchieren. Bei Neukunden fehlen zudem meist Vergleichswerte aus bestehenden Verträgen. Grundversorgungstarife bieten hier eine hilfreiche Referenz, um Angebote nachvollziehbar einzuordnen. Bei Geschäftskunden (B2B) mit hohen Abnahmemengen sind darüber hinaus präzise Marktdaten für eine belastbare Kalkulation entscheidend.

Die Integration der GET AG Services stellt die benötigten Informationen direkt in der energiespezifischen CRM-Plattform des Gießener Kundenmanagement-Spezialisten bereit. Sie unterstützt drei zentrale Aufgaben in EVI:

– Automatische Ermittlung des zuständigen Netzbetreibers

– Bestimmung von Grundversorgungstarifen

– Ermittlung von Netzentgelten

Der Wechsel zwischen Anwendungen und die manuelle Übertragung von Daten entfallen. Das vereinfacht die Bearbeitung und reduziert mögliche Fehlerquellen.

„Die Integration der GET AG-Services bringt nicht nur Energiemarktdaten ins CRM. Sie macht Grundversorgungstarife deutschlandweit direkt in Privatkunden-Prozessen verfügbar und dient somit als Grundlage für marktnahe Tarifvergleiche“, erklärt Luca Schneider, Product Manager Utilities bei CURSOR.

Bessere Vergleichsmöglichkeiten und präzisere Kalkulation

Die automatische Ermittlung des Netzbetreibers erleichtert die Zuordnung einer Lieferstelle zum jeweiligen Netzgebiet und schafft die Grundlage für die weitere Tarifprüfung. Der direkte Zugriff auf Grundversorgungstarife unterstützt den Vergleich mit dem geplanten Angebot und erleichtert die Vorbereitung von Kundengesprächen.

Auch bei B2B-Angeboten bringt die Integration Vorteile: Da die geltenden Netzentgelte direkt im CRM verfügbar sind, können sie ohne manuelle Recherche und Übertragung in die Kalkulation einfließen. Das spart Zeit und verringert das Risiko von Übertragungsfehlern.

Mit der Integration der GET AG-Services stehen relevante Marktdaten dort zur Verfügung, wo sie im Vertriebsprozess benötigt werden. Energieversorger und Stadtwerke profitieren von einer vereinfachten Tarifprüfung, besseren Vergleichsmöglichkeiten und einer präziseren Angebotskalkulation.

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung zählt die CURSOR Software AG zu den führenden Experten für Customer Relationship Management (CRM). Die CURSOR-Lösungen CURSOR-CRM, EVI und TINA bieten Unternehmen eine zentrale Geschäftsprozess-Plattform für Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Zielgruppen sind insbesondere Energieunternehmen (Vertrieb und Netz), Dienstleistung & Facility Management sowie die Finanzbranche. Weitere Branchenlösungen – z. B. für Verbände, Industrie, Touristik und Gesundheitswesen – bietet das europaweite Netzwerk aus zertifizierten Vertriebs- und Implementierungspartnern.