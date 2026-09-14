Cyber Resilience Act: Aaronn und congatec im Gespräch

Der Cyber Resilience Act stellt neue Anforderungen an Produkte mit digitalen Elementen. Für Hersteller und Systemanbieter geht es dabei nicht nur um einzelne Security-Funktionen, sondern auch um Entwicklungsprozesse, Updates, Schwachstellenmanagement und den langfristigen Produktlebenszyklus.

In einer neuen Folge von „Der orange Stuhl“ spricht Florian Haidn, Geschäftsführer der Aaronn Electronic GmbH, mit Florian Drittenthaler von congatec über die Vorbereitung auf den CRA und die Frage, welche Vorteile modulare Embedded-Architekturen dabei bieten können.

CRA-Readiness beginnt im Entwicklungsprozess

Im Gespräch wird deutlich: CRA-Compliance ist kein isoliertes IT- oder Security-Thema. Sie betrifft unterschiedliche Bereiche im Unternehmen und muss frühzeitig in Entwicklungs- und Lifecycle-Prozesse integriert werden.

congatec hat deshalb bereits früh ein eigenes CRA-Projekt aufgesetzt. Ein wichtiger Baustein ist dabei der Entwicklungsprozess nach IEC 62443-4-1.

Auch Themen wie Updates, SBOMs, Vulnerability Monitoring und langfristige Plattformunterstützung spielen eine zentrale Rolle.

Warum Modularität wichtiger wird

Gerade bei langlebigen Embedded-Systemen stellt sich die Frage, wie Plattformen über viele Jahre wartbar und updatefähig bleiben können.

Hier können Computer-on-Modules Vorteile bieten. Durch die Trennung von Computing-Modul und anwendungsspezifischem System lassen sich Plattformwechsel und zukünftige Migrationen strukturierter planen.

Florian Drittenthaler bringt diesen Gedanken im Video auf den Punkt:

„Modularity simplifies.“

Eine modulare Architektur macht ein Gesamtsystem zwar nicht automatisch CRA-konform, sie kann aber helfen, Verantwortlichkeiten, Lifecycle-Planung und technische Migrationen klarer zu strukturieren.

Teamwork zwischen congatec und Aaronn

congatec konzentriert sich auf das Computer-on-Module und die dazugehörige Plattform, während Aaronn als Systemintegrator die passende Lösung in das jeweilige Kundensystem integriert.

Dazu gehören je nach Projekt unter anderem Plattformauswahl, I/O-Konzept, BIOS- und Betriebssystemintegration, Kühlung, Mechanik sowie Lifecycle- und Migrationsplanung.

Gerade bei langfristig eingesetzten Embedded-Systemen kann dieses Zusammenspiel entscheidend sein.

Video: Florian² über CRA und modulare Embedded-Systeme

Im vollständigen Gespräch sprechen Florian Haidn und Florian Drittenthaler unter anderem über:

CRA-Readiness bei congatec

IEC 62443-4-1

Updates und Produktlebenszyklen

SBOMs und Vulnerability Monitoring

Computer-on-Modules und modulare Architekturen

Die Zusammenarbeit zwischen Modulhersteller und Systemintegrator

In den zurückliegenden 30 Jahren haben wir uns vom Distributor zu einem erfolgreichen System Integrator entwickelt, der gemeinsam mit den Kunden individuelle Embedded-Lösungen erarbeitet.

Unser Produktspektrum umfasst Embedded PCs unterschiedlichster Bauformen, industrielle Display-Lösungen inklusive verschiedenster Touchtechnologien und 19″ Rackmount Server mit redundanten Komponenten zur Sicherstellung der maximalen Ausfalls-, Funktions-, und Betriebssicherheit. Passende Accessories, wie Memories, SSDs und Starterkits, runden unser Angebot ab.

Wir beraten und unterstützen von der Systemanalyse über die Produktauswahl und der Prototypenentwicklung bis hin zur Serienfertigung. Mit unserem einzigartigen Service erhalten Sie alles aus einer Hand. Wir begleiten Sie lückenlos vom Pre- bis zum After-Sales persönlich, individuell und flexibel. Weitere Informationen über Aaronn Electronic GmbH finden Sie unter www.aaronn.de