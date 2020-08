Das Beste von allem: ORBIS führt Microsoft Dynamics 365 Online bei FrischeParadies ein

Die ORBIS AG hat bei FrischeParadies, Deutschlands größtem Händler von Feinkost und Delikatessen für die gehobene Gastronomie und für Privathaushalte, die CRM-Cloud-Lösung Microsoft Dynamics 365 Online unter Einhaltung von Zeitplan und Budget in vier Monaten eingeführt. Der Saarbrücker IT-Dienstleister überzeugte durch sein Know-how in Bezug auf Microsoft Dynamics 365 und die Lebensmittelbranche. Das und die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten sowie die Einsatzbereitschaft der ORBIS-Berater waren ausschlaggebend für die zügige Implementierung.

Da FrischeParadies Kundendaten in Microsoft Dynamics 365, das CRM ersetzt Microsoft Excel und weitere Programme, zentral, einheitlich, transparent und in hoher Qualität verwaltet, entsteht eine Single Source of Truth mit einer 360-Grad-Sicht auf kundenbezogene Daten und Vorgänge. Das ermöglicht es den rund 90 Telefonberatern, ihre Kunden aus der Gastronomie noch effizienter und zielgerichteter zu beraten und zu betreuen. Sie profitieren auch von zahlreichen Verbesserungen und Vereinfachungen, denn Informationen zu B2B-Kunden lassen sich jederzeit einsehen. Gibt ein Mitarbeiter Daten in das CRM ein, stehen sie umgehend den anderen etwa 120 Anwendern zur Verfügung.

Über das CRM erhält jeder Verkaufsberater zudem eine Telefonanrufliste, die ORBIS-Experten haben dazu den CRM-Standard erweitert, die ihm übersichtlich anzeigt, welcher seiner Kunden zu welchem Zeitpunkt einen Anruf wünscht. Die Liste, sie wird wöchentlich automatisch aktualisiert, signalisiert auch, welche Kunden den Mitarbeiter wann anrufen. Da sich jede Liste auch für andere Mitarbeiter freigeben lässt, findet sich ein Telefonberater, der einen anderen vertritt, einfach und schnell in den Vorgängen des Kollegen zurecht und geht bestens vorbereitet in jedes Gespräch. Das schätzen auch die Kunden und ihre Zufriedenheit steigt.

Für die Zukunft ist geplant, Microsoft Dynamics 365 zur zentralen Kommunikationsplattform für alle Vorgänge mit B2B-Kunden auszubauen, eine wichtige Voraussetzung für die Digitalisierung der Prozesse im Verkauf. Dem kommt man durch die bidirektionale Verknüpfung des CRM mit dem SAP-ERP-System über ORBIS SAP IntegrationONE bereits ein gutes Stück näher. Ein B2B-Onlineshop, der in absehbarer Zukunft in Betrieb gehen soll, wird ebenfalls mit dem Cloud-CRM verbunden, was eine durchgängig digitale und straffe Bestellabwicklung erlaubt. Es wird auch in Erwägung gezogen, die Prozesse im Einkauf künftig in Microsoft Dynamics 365 abzubilden.

Gegenwärtig implementiert FrischeParadies die Analyseplattform Microsoft Power BI, die sich nahtlos in das CRM integriert und die den Verantwortlichen den Echtzeiteinblick in CRM-Daten ermöglicht sowie Trends und Muster sichtbar macht. Daraus lassen sich weitere wichtige Erkenntnisse ziehen, um das Geschäft noch effizienter zu steuern. Da Informationen aus dem Onlineshop in die CRM-Lösung einfließen, können sie dort ebenfalls mit Power BI ausgewertet werden. Angedacht ist auch, Datenanalysen mit Power BI auf B2C-Kunden auszuweiten.