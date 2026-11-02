Das Fenn-Gib-Goldprojekt von Mayfair Gold wurde im Rahmen des vereinfachten Genehmigungsverfahrens„One Project, One Process“ der Provinz Ontario ausgewiesen

Mayfair Gold Corp. („Mayfair“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MFG, NYSE American: MINE) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold-corp/ – gibt bekannt, dass sein zu 100 % im Besitz befindliches Goldprojekt Fenn-Gib („Fenn-Gib“ oder das „Projekt“) in der Region Timmins im Norden Ontarios im Rahmen des neuen „One Project, One Process“ („1P1P“)-Rahmenprogramms der Regierung von Ontario als ausgewiesenes Projekt ausgewählt wurde. Die Ausweisung soll das Genehmigungsverfahren straffen und für besser vorhersehbare Zeitpläne sorgen. Mayfair geht davon aus, dass die Ausweisung den Weg zu einer Baubeschlussfassung und letztlich zur Produktion sowie zur Erzielung eines freien Cashflows beschleunigen wird[1] .

Highlights

Das Fenn-Gib-Goldprojekt wurde im Rahmen des „One Project, One Process“-Konzepts des Ministeriums für Energie und Bergbau von Ontario ausgewiesen

Im Rahmen des 1P1P-Konzepts fungiert das Ministerium für Energie und Bergbau als zentrale Anlaufstelle, um alle erforderlichen Genehmigungen auf Provinzebene sowie die Konsultation der indigenen Bevölkerung zu koordinieren und so die Prüfungszeiten der Behörden um 50 Prozent zu verkürzen[2]

Das 1P1P-Rahmenwerk, das eine verantwortungsvolle, beschleunigte Bergbauentwicklung unter Einhaltung strenger Standards und der Konsultation indigener Gemeinschaften unterstützt, ist von grundlegender Bedeutung für die Strategie von Mayfair, das Fenn-Gib-Projekt schneller als bisher in der Branche üblich durch die Genehmigungsphase, die Planungsphase bis hin zum Bau und Betrieb voranzutreiben

Durch das 1P1P-Rahmenwerk erwartet Mayfair, die für eine Baubeschlussfassung erforderlichen Genehmigungen bereits 2028 zu erhalten

Fenn-Gib ist darauf ausgerichtet, während der Bauphase und während des gesamten kommerziellen Betriebs, der bereits 2030 beginnen könnte, erhebliche regionale wirtschaftliche Vorteile zu generieren.

„Viel zu lange standen Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung der Vermarktung der Ressourcen Ontarios im Weg“, sagte Stephen Lecce, Minister für Energie und Bergbau. „‚One Project, One Process‘ ändert dies im Alleingang – es reduziert Doppelarbeit um die Hälfte und bietet eine zentrale Anlaufstelle für Bergbaugenehmigungen, einschließlich für das Fenn-Gib-Projekt von Mayfair Gold, das voraussichtlich über 700 Arbeitsplätze schaffen und unser BIP um etwa 3 Milliarden Dollar steigern wird. Um wettbewerbsfähig zu sein, müssen wir die Besten sein. Deshalb plant unsere Regierung, die Genehmigungsverfahren in diesem Herbst weiter zu beschleunigen, damit Bergwerke schneller gebaut werden können und Investitionen in Milliardenhöhe freigesetzt werden, um hier bei uns vor Ort mehr gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen. Von der zweitlangsamsten Region der Welt bei der Eröffnung eines Bergwerks hin zu einer der besten in der industrialisierten Welt – unsere Regierung stellt den Status quo in Frage, damit wir als stärkste und souveränere Energiemacht hervorgehen.“

Drew Anwyll, P.Eng., Vorstandsvorsitzender von Mayfair, erklärte: „Unsere Einstufung im Rahmen des 1P1P-Konzepts würdigt die bisher geleistete gründliche Arbeit sowie die Qualität der Basisdaten, die unser Team zur Unterstützung des Fenn-Gib-Goldprojekts erhoben, zusammengestellt und ausgewertet hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Apitipi Anicinapek Nation („AAN“), dem Ministerium für Energie und Bergbau („MEM“) sowie den identifizierten indigenen und lokalen Gemeinschaften, während wir das Projekt im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens vorantreiben. Wir sind stolz darauf, den Meilenstein der 1P1P-Einstufung erreicht zu haben, und freuen uns darauf, Fenn-Gib als ein in Ontario ansässiges Goldprojekt weiterzuentwickeln.“

Das 1P1P-Rahmenwerk ist ein regierungsweiter Ansatz, der die provinziellen Genehmigungs-, Zulassungs- und Freigabeverfahren für ausgewiesene Bergbauentwicklungsprojekte in Ontario in einem einzigen, koordinierten Zeitplan zusammenfasst. Dieser Ansatz soll die Vorhersehbarkeit verbessern und administrative Doppelarbeit reduzieren. Er koordiniert zudem die Konsultation der indigenen Gemeinschaften auf Projektebene im Einklang mit der Konsultationspflicht der Krone gemäß Abschnitt 35(1) des Verfassungsgesetzes von 1982. Weniger, aber koordinierte Verfahren verringern den Verwaltungsaufwand für indigene Gemeinschaften; sie schränken jedoch nicht die Konsultation an sich ein.

Dieser Rahmen dient als administrative Umstrukturierung zur Straffung der Genehmigungsverfahren durch die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle – des „Mine Authorization and Permitting Delivery Team“ (MAPDT) unter der Leitung des MEM. Das eigens dafür eingerichtete MAPDT wird Mayfair spezialisierte Unterstützung im Projektmanagement bieten, um vorhersehbare Genehmigungsfristen für Fenn-Gib zu gewährleisten und einen klaren, transparenten und dynamischen Weg zu ermöglichen, wobei die uneingeschränkte Konsultationspflicht der Krone sowie strenge Umweltstandards gewahrt bleiben.

Ruben Wallin, P.Eng., Senior Vice President für Nachhaltigkeit bei Mayfair, kommentierte: „Die 1P1P-Auszeichnung stellt einen wichtigen Meilenstein für das Projekt und das Unternehmen dar. Die Kompetenz der Mitarbeiter, mit denen wir im Ministerium zusammengearbeitet haben, war während des gesamten Prozesses offensichtlich. Ich freue mich darauf, weiterhin eng mit dem MEM, der AAN und den Partnern aus den indigenen Gemeinschaften sowie anderen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um die dauerhaften Vorteile zu erzielen, die dieses Projekt und unser Unternehmen unserer Überzeugung nach der Region bieten können.“

Die Entwicklungsstrategie von Mayfair basiert auf der Ausrichtung auf hochgradige Mineralisierungen an und nahe der Oberfläche. Dieser Ansatz zielt darauf ab, das Baurisiko zu verringern und die Sicherheit bei der Umsetzung zu erhöhen. Zusammen mit dem 1P1P-Rahmenwerk und dem Umweltprüfungsverfahren auf Provinzebene bietet die Strategie einen klaren Weg, um das Projekt Fenn-Gib effizient durch die Genehmigungs- und Planungsphase bis hin zur Bauphase und schließlich zum freien Cashflow1voranzutreiben, während gleichzeitig die Optionen und die Flexibilität gewahrt bleiben, zukünftige Cashflows1in zusätzliche Wachstumschancen zu reinvestieren.

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Goldunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Fenn-Gib-Projekts in der Region Timmins im Norden Ontarios konzentriert. Fenn-Gib beherbergt eine angezeigte Goldmineralressource von 4,3 Millionen Unzen (181,3 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 0,74 g/t), und die in der Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, „PFS“) von 2026[3] dargelegte Strategie sieht vor, das Projekt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der Provinz zu entwickeln, wobei das Ziel die hochgradige wahrscheinliche Mineralreserve von 1 Million Unzen (25,1 Mio. Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,29 g/t), die sich in oberflächennaher Lage befindet, wobei die durch die Lagerstätte gebotene Flexibilität und Skalierbarkeit hervorgehoben wird. Die PFS skizziert zudem das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten auszubauen, mit einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Millionen CAD, einer Amortisationszeit im Basisszenario von 2,7 Jahren und einem kumulierten freien Cashflow¹ von 896 Millionen US-Dollar in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar pro Unze. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte technische Planung und den Dialog mit den Interessengruppen voran, mit dem Ziel, im Jahr 2028 mit dem Bau zu beginnen und im Jahr 2030 die Produktion aufzunehmen. Das Unternehmen konzentriert sich zudem weiterhin auf die Exploration rund um das gesamte Landpaket, um den Umfang der Mineralressourcen und die Wachstumschancen zu steigern.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Informationen“). Die Verwendung der Wörter „wird“ und „erwartet“ sowie ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die Ausweisung, von der erwartet wird, dass sie das Genehmigungsverfahren strafft, vorhersehbarere Zeitpläne ermöglicht und den Fortschritt in Richtung einer Baubeschlussfassung sowie letztendlich zur Produktion und zum freien Cashflow beschleunigt1 , die Erwartung von Mayfair, die für eine Baubeschlussfindung erforderlichen Genehmigungen bereits 2028 zu erhalten, die Tatsache, dass Fenn-Gib in der Lage ist, während der Bauphase und während des gesamten kommerziellen Betriebs, der bereits 2030 beginnen könnte, erhebliche regionale wirtschaftliche Vorteile zu generieren, die Erwartung, dass das Projekt über 700 Arbeitsplätze schaffen und Ontarios BIP um etwa 3 Milliarden Dollar steigern wird, sowie die fortgesetzte enge Zusammenarbeit mit dem MEM, AAN sowie mit Partnern aus den indigenen Gemeinschaften und anderen Interessengruppen, um die dauerhaften Vorteile zu erzielen, von denen das Unternehmen glaubt, dass das Projekt und das Unternehmen sie der Region bieten können; die Entwicklungsstrategie, die auf die Erschließung hochgradiger Mineralisierungen an und nahe der Oberfläche ausgerichtet ist und darauf abzielt, das Baurisiko zu verringern und die Sicherheit der Umsetzung zu verbessern; das Anstreben der hochgradigen Mineralreserve von 1 Million Unzen; den Bau und Betrieb des Fenn-Gib-Projekts sowie alle Offenlegungen im Zusammenhang mit der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS), einschließlich des erwarteten Baubeginns und Produktionsstarts. Obwohl Mayfair der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Informationen auf seine aktuellen Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse gestützt. Diese Informationen beinhalten zudem bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die im Jahresinformationsformular und im Formular 40-F des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, die jeweils unter den Unternehmensprofilen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus beziehen sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange („TSXV“) noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mayfairgold.ca oder richten Sie Ihre Anfragen bitte an:

Drew Anwyll, P.Eng.

CEO, Mayfair Gold Corp.

2770 Plymouth Dr – Suite 101

Oakville, ON L6H 6Y4 Kanada

+1 (855) 350-5600

info@mayfairgold.ca

[1] Der Begriff „Free Cashflow“ oder „Cashflows“ hat keine standardisierte Bedeutung und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen

Kennzahlen anderer Emittenten, die als Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen bezeichnet werden. Da sich das Unternehmen noch nicht in der Produktionsphase befindet, verfügt es weder über historische Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen noch über historische vergleichbare Kennzahlen nach IFRS; daher lassen sich die vorstehenden zukunftsgerichteten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht mit den nächstgelegenen vergleichbaren Kennzahlen nach IFRS in Einklang bringen

[2] Regierung von Ontario, Ministerium für Energie und Bergbau, Leitfaden zum Rahmenkonzept „One Project, One Process“ (30. Oktober 2025), „Ziele“, S. 2. Verfügbar unter: https://www.ontario.ca/….

[3] Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel „Fenn-Gib-Goldprojekt – Technischer Bericht gemäß NI 43-101 und Vor-Machbarkeitsstudie“ vom 19. Dezember 2025, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.