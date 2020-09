Das Gesundheitsbild?

Dr. Harry Merl gilt als “Vater der Familientherapie” in Österreich. Als eines ganz weniger jüdischer Kinder überlebte er den Holocaust mitten in Wien. Das Erlebte lässt Harry nicht los. Er studiert Medizin und später Psychiatrie und entdeckt auf der Suche nach Hilfe für Menschen, die wie er Schweres durchgemacht haben, die aus den USA kommende Familientherapie. Er beginnt im Wagner-Jauregg-Krankenhaus in Linz als erster und einziger Therapeut mit Familien zu arbeiten und wird so zum Wegbereiter der systemischen Psychotherapie in Österreich.

Im Zuge seiner Tätigkeiten entwickelt er das Gesundheitsbild?. Mit der Methode kann jeder Mensch lernen, eine Zielvorstellung der eigenen Gesundheit zu visualisieren und abzurufen. Damit eng verbunden ist das Konzept des “Traums vom gelungenen Selbst”. In dieser Ausbildung wird das herkömmliche Konzept des Gesundheitsbildes? durch weiterführende Methoden wie intuitives Coaching und systemische Zugänge erweitert.

? Zielgruppe für diese Ausbildung sind Ärzte, PsychologInnen und PsychotherapeutInnen sowie LebensberaterInnen und Coaches. Sie dient auch als Auffrischung für jene, die das Gesundheitsbild? bereits anwenden.

Termin: Samstag, 14. November von 10 Uhr bis 17 Uhr

Ort: Bildungshaus Villa Rosental

Lindacherstraße 10

4663 Laakirchen, Oberösterreich

weiterführende Info:

Institut Huemer e.U.

07613 45000

office@instituthuemer.at

www.instituthuemer.at