Das neue Intranet der Asklepios Kliniken setzt Maßstäbe

Ein Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Vorreiter der Digitalisierung

in seinem Bereich zu werden, muss auch den eigenen Mitarbeitern die modernste

Kommunikation bieten. Mit ASKME haben die Asklepios Kliniken das umgesetzt: Das

“Social Intranet” ist nicht nur über PCs, sondern auch via App mit Handys und

Tablets mobil erreichbar und bietet den 37.000 Mitarbeitern maximale

Möglichkeiten, sich hierarchiefrei sukzessive zu vernetzen – vom Chefarzt bis

zum Hausmeister. Die Möglichkeiten reichen von spezialisierten Fachgruppen und

Wikis, die jeder zu beruflichen Themen ohne Anmeldung oder Genehmigung erstellen

kann, bis zum virtuellen Flohmarkt oder Sportteams. Der größte Teil dürfte

standortübergreifende Zusammenarbeit zu bestimmten Themen in Communities und

Facharbeitsgruppen oder den Austausch von “best cases” betreffen. Dafür sind

auch Chatfunktionen integriert und jeder Mitarbeiter wird in Echtzeit mit

Informationen versorgt. Da jeder selbst festlegt, was ihn interessiert, sind

Newsfeed und Timeline ganz individuell.

“Unser Ziel war, die komplette Vernetzung der Mitarbeiter untereinander und

damit einen echten Kulturwandel zu ermöglichen”, sagt Kai Hankeln,

Vorstandsvorsitzender der Asklepios Kliniken. “Dafür war es nötig, dass alles

auch auf mobilen Endgeräten läuft”, so Hankeln weiter. Denn gerade beim

Pflegepersonal, das den größten Anteil der Mitarbeiter ausmacht, hat nicht jeder

Mitarbeiter einen individuellen PC oder Zugriff auf einen Rechner.

Außerdem sollte das neue “Social Net” liebgewonnene Funktionen wie Chats bieten,

ohne dass die Daten unkontrollierbar irgendwo in Übersee gespeichert werden.

Jetzt bietet mit Asklepios der zweitgrößte Klinikbetreiber Deutschlands als

eines von wenigen Unternehmen der Branche allen Mitarbeitern in allen

Einrichtungen die Möglichkeit, transparent per Foto und Video andere an der

eigenen Arbeit teilhaben zu lassen. So soll jeder vom anderen in Wikis

profitieren. Aber die mobile, überall verfügbare Vernetzung kann ebenso gut in

geschützten Gruppen genutzt werden, um beispielsweise Dienst- und Urlaubspläne

abzustimmen oder Veranstaltungen zu organisieren.

Zwei Jahre arbeitete das siebenköpfige Projektteam unter der Leitung von Maike

Gräf an ASKME, denn alles wurde auf die Bedürfnisse der Kollegen abgestimmt –

und so musste in Workshops erst einmal ermittelt werden, welche Funktionen sie

brauchen und möchten. Und weil die Mitarbeiter sich fleißig beteiligten, bietet

ASKME jetzt zahlreiche Möglichkeiten, die man aus dem Privatleben von anderen

Programmen, Seiten oder Apps kennt, die vielen im Berufsleben aber noch neu

vorkommen werden: Es gibt Gruppen, Veranstaltungen, Favoriten, eine

Suchfunktion, ein Kollegenverzeichnis und ein eigenes, selbst zu gestaltendes

Profil. Die Asklepios Mitarbeiter können posten, anderen folgen, Beiträge

“liken”, teilen und kommentieren. Austausch und Feedback sollen so allen die

Arbeit erleichtern. Denn was in Bad Tölz bereits angewandt wird, muss auf Sylt

nicht neu erfunden werden. Ganz bewusst ist aber auch die private Nutzung

erlaubt: Eine neue Rudermannschaft oder eine Fußballelf können so gegründet

werden, und wer Kinderwagen und Wiege nicht mehr braucht, kann sie Kollegen

anbieten. Tipps für interessante Veranstaltungen oder Film- und Literaturkritik

sind ebenso möglich wie eine vorübergehende, vertrauenswürdige Unterbringung für

den eigenen Hund zu finden.

Nur einen Unterschied hat ASKME, das seinen Namen einem internen Ideenwettbewerb

verdankt und eine Anspielung auf das englische “frag mich” und den

Unternehmensnamen ist, gegenüber den unendlichen Weiten des Internets: Es gibt

keine Anonymität. Die würde bei der Vernetzung mit Kollegen ohnehin keinen Sinn

ergeben und das Projektteam erhofft sich so auch einen freundlichen und

wertschätzenden Umgang der Kollegen miteinander. Und mit dieser “Kommunikation

mit offenem Visier” könnte sich ASKME im Vergleich zu den bekannten

Social-Media-Kanälen als echter Fortschritt erweisen.

