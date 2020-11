Das ostchinesische Weifang veranstaltet online eine globale Ausstellung für Nahrungsmittel und Agrarprodukte

Vom 23. bis 25. Oktober fand die erste Weifang International Food and Agricultural Products Expo mit dem Thema “Offenheit, Innovation und Integration” in der Weifang National Agricultural Comprehensive Zone in der ostchinesischen Provinz Shandong statt, wie die Pressestelle der Stadtverwaltung Weifang mitteilte.

Die Ausstellung fand online statt. Insgesamt 1.030 Unternehmen, darunter führende landwirtschaftliche Unternehmen, auf nationaler Ebene ebenso wie aus der Provinz Shandong, Anbieter für technische Ausrüstungen im Bereich Lebensmittel und Agrarprodukte, technische Dienstleistungsunternehmen und große E-Commerce-Plattformen beteiligten sich an der Cloud-basierten Veranstaltung.

Es gab fast 10.000 Exponate, und es wurden sechs Online-Ausstellungsbereiche eingerichtet, um landesweit berühmte und besondere Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte, einheimische und importierte Lebensmittel, technische Dienste und kommerzielle Ausrüstung, Online-Bestsellerprodukte und Livestreaming-Dienste zu präsentieren, in denen neue Technologien, neue Errungenschaften und neue Produkte in Chinas landwirtschaftlicher Lebensmittelindustrie umfassend dargestellt wurden.

“Jedes unserer Eier ist mit einem roten Code bedruckt, um die Rückverfolgbarkeit jedes einzelnen Eies zu gewährleisten. Es ist nicht so, dass es umso besser ist, je dunkler die Farbe des Eigelbes ist. Das reale mit Getreide gefütterte Ei zeigt die gelbe Farbe natürlicher Maiskörner. Tatsächlich kann die Farbe des Eigelbes durch die Zugabe von Zusatzstoffen zum Futter erreicht werden”, erläuterte ein Moderator im Livestreaming-Raum der Online-Ausstellungsplattform dem Publikum Alltagswissen über die Qualität von Eiern.

Die Ausstellung realisierte auch interaktiven Handel in Echtzeit, intelligente Geschäftsverhandlungen, Full-Link-Teilnahmeerfahrungen, Informationssuche in Branchen-Big-Data und andere Funktionen und schuf ein neues Format der Online-Ausstellung von Lebensmitteln und Agrarprodukten sowie eine internationale Ausstellungs-, Austausch- und Kooperationsplattform.

Bei der Eröffnungszeremonie der Ausstellung sagte Liu Yun, ein hoher Beamter der Stadt Weifang, dass die Landwirtschaft eine der wettbewerbsfähigsten Branchen von Weifang sei und sechs bedeutende Bereiche wie Getreide, Gemüse, Vieh und Geflügel, Blumen, Setzlinge, Melonen und Früchte sowie zwei führende Bereiche wie Saatgut und landwirtschaftliche Maschinen hervorgebracht habe.

“Weifang wird die Durchführung dieser Ausstellung zum Anlass nehmen und besondere Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte als Medium nutzen, um den Austausch mit in- und ausländischen Unternehmen und Institutionen umfassend zu stärken, das Kooperationspotential auszuschöpfen und Kooperationsmöglichkeiten zu suchen”, sagte Liu und fügte hinzu, dass Weifang bestrebt sein werde, die besten Dienstleistungen anzubieten, um gemeinsame Entwicklung, gegenseitigen Nutzen und beiderseitigen Gewinn zu realisieren.

