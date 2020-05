Das Thema Rohstoffe durch den Virus in den Fokus gerückt

Die Rohstoff-Nachfrage hat aktuell nachgelassen, dies ist dem teilweisen Dornröschenschlaf der weltweiten Wirtschaft zuzuschreiben. Doch es wird nicht von Dauer sein, da sind sich die Experten einig. Wie abhängig Länder, etwa die USA oder auch Europa, von den Rohstoff-Lieferungen aus anderen Ländern sind, wurde nun schmerzhaft bewusst.

Fehlen notwendige Rohstoffe, muss oft die Produktion stillstehen. Sicherer Rohstoff-Nachschub aus dem eigenen Land oder einem Nachbarland ist der Abhängigkeit ferner Länder, wie etwa Indien, Russland oder China vorzuziehen. Die hoch technologisierte Welt etwa braucht große Mengen Rohstoffe. Dieses Thema wird vielen Rohstoffen zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen. Zum Beispiel Nickel und Kobalt, für den Edelstahl- und Elektrofahrzeugmarkt.

Nickel-Kobaltsulfid-Projekte werden von der Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-mag-silver-rnc-minerals-gold-terra-resources-enwave-und-canada-nickel/ – verfolgt. Darunter befindet sich auch eines der größten Nickel-Kobalt-Palladium-Projekte, das Crawford-Projekt in Ontario, das zu 100 Prozent im Eigentum des Unternehmens steht.

Auch Gold, nicht nur als Anlagevehikel oder Schmuck gebraucht, wird in der Industrie und in technischen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in der Unterhaltungselektronik oder in der Medizintechnik. Gold, Silber und Basismetalle sind das Geschäft von Auryn Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/auryn-resources-eintritt-in-die-entdeckungsphase/ -. Insgesamt sechs Projekte, darunter drei Flaggschiffe wie etwa das Homestake Ridge Goldprojekt in British Columbia gehören zum Portfolio.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Auryn Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

