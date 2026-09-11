DASYLab 2026: 50 % Update-Rabatt für ältere Versionen und kostenloses Update für 2026-Anwender

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Rund um DASYLab 2026 gibt es aktuell zwei attraktive Update-Möglichkeiten für bestehende Anwender:

Sie nutzen eine ältere DASYLab-Version?

50 % Rabatt auf den Wechsel zu DASYLab 2026

Vom 15. September bis 15. Oktober 2026 erhalten Sie 50 % Rabatt auf ein Update Ihrer bestehenden DASYLab-Lizenz auf DASYLab 2026.

Die Aktion gilt auch für Kunden mit DASYLab Version 2022 und älter. Sie erhalten die entsprechende aktuelle DASYLab-2026-Version mit gleicher Endnummer zum halben Update-Preis.

Aktionszeitraum: 15.09. bis 15.10.2026

Sprechen Sie uns gerne frühzeitig an – wir prüfen Ihre vorhandene Lizenz und erstellen Ihnen ein passendes Angebot.

Sie nutzen bereits DASYLab 2026?

Das aktuelle Update ist für Sie kostenlos

Wenn Sie bereits über eine DASYLab-2026-Lizenz verfügen, steht Ihnen das aktuelle Update mit zahlreichen Verbesserungen ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Die wichtigsten Neuerungen in DASYLab 2026 auf einen Blick:

Mehr Sicherheit: Python-Skripte und Zusatzmodule werden vor der Ausführung geprüft und müssen freigegeben werden.

Optimierte Darstellung: Verbesserte Windows-Skalierung für unterschiedliche Bildschirmauflösungen und mehrere Monitore.

Stabilere Messdatenerfassung: Bedienaktionen wie Menüs, Dialoge oder Fensterbewegungen beeinflussen die laufende Messung nicht mehr.

Schnellere Visualisierung: Anzeige-Module wie Y/t-Diagramm, Wasserfall und Farbsonogramm wurden flüssiger und ressourcenschonender.

Erweiterte Filterfunktionen: Live-Vorschau für Filter sowie zusätzliche Bandpass- und Bandsperrfilter.

Verbesserte Layoutseiten: Flackerfreie Darstellung und optimierte Skalierung von Schriften und Grafiken.

SmartMux erweitert: Einzelne Kanäle lassen sich komfortabler aus Kanalbündeln auswählen und weiterverarbeiten.

Technische Aktualisierungen: u. a. Python 3.12.10, überarbeiteter NI-DAQmx-Treiber und aktualisierte CAN-Schnittstellen.

Hinweis für bestehende Anwender: Nach dem Update sollten insbesondere Layoutseiten, ältere FIR-Filter und das Verhalten des Linienschreibers beim Einfrieren überprüft werden.

Gerne unterstützen wir Sie bei Fragen zur neuen Version, zur Installation oder zur Kompatibilität mit Ihrer bestehenden DASYLab-Anwendung.

Sie möchten auf DASYLab 2026 wechseln oder das kostenlose Update Ihrer bestehenden 2026-Lizenz nutzen?

Sprechen Sie uns gerne an – wir unterstützen Sie bei der Auswahl und Umsetzung.