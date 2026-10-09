Datacolor erweitert seinen SpyderPro um den Modus Feinkalibrierung für höchste Farbpräzision

Marl, Deutschland, 08. Oktober 2026 – Datacolor investiert weiter in die kontinuierliche Pflege und Verbesserung seiner SpyderPro-Software. Nach dem umfangreichen Funktions-Upgrade im vergangenen Jahr erhält das Flaggschiff der Displaykalibrierung jetzt eine weitere bedeutende Erweiterung: den Modus Feinkalibrierung. Die neue Technologie ermöglicht eine nochmals deutlich höhere Farbgenauigkeit und hebt die Displaykalibrierung auf ein Niveau, das bislang vor allem professionellen Referenz- und Proofing-Lösungen vorbehalten war.

Bereits im November des letzten Jahres hatte Datacolor das bislang größte Software-Update für den SpyderPro vorgestellt. Zu den wichtigsten Neuerungen gehörten die Möglichkeit zum 3D-LUT-Export für die Kalibrierung externer Videomonitore, die Unterstützung moderner Displaytechnologien wie OLED, QD-OLED, Mini-LED und Apple XDR Displays, die Einführung von Device Preview Plus zur Simulation der Darstellung auf Smartphones, Tablets, Druckern und weiteren Ausgabegeräten sowie die Integration von Content Credentials für mehr Transparenz bei digitalen Inhalten.

Mit dem Modus Feinkalibrierung folgt nun der nächste wichtige Entwicklungsschritt.

Ein neuer Standard für Farbgenauigkeit

Die bisherige Standard-Kalibrierung des SpyderPro liefert bereits eine ausgezeichnete Farbgenauigkeit mit einem durchschnittlichen Delta E00 von 1,26. Ein Delta-E-Wert zwischen 1 und 2 gilt in der professionellen Bildbearbeitung, Fotografie und im Grafikdesign allgemein als anerkannter Qualitätsstandard für farbkritische Anwendungen.

Der neue Feinkalibrierungs-Modus verbessert diesen Wert auf durchschnittlich Delta E00 0,83. Damit unterschreitet SpyderPro die Schwelle von Delta E00 1,0, ab der Farbabweichungen für das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmbar sind. Ein solches Niveau wird üblicherweise mit High-End-Referenzmonitoren und professionellen Proofing-Workflows in Verbindung gebracht.

Wie funktioniert die Feinkalibrierung (Deep Calibration)?

Der neue Kalibriermodus nutzt eine deutlich höhere Anzahl von Messpunkten über die gesamte Graustufenskala hinweg. Dadurch können Farbabweichungen wesentlich präziser erkannt und korrigiert werden.

Besonders profitieren Anwender von:

• einer verbesserten Rot-Grün-Neutralität

• einem reduzierten Blau-Gelb-Farbstich

• einer höheren Weißpunktgenauigkeit

• einer verbesserten Graustufenpräzision

• saubereren Schattenbereichen

• einem umfangreichen Kalibrierbericht

In umfangreichen Vergleichstests mit unterschiedlichsten Displays, darunter OLED-, Mini-LED-, XDR- und klassische LED-LCD-Monitore unter Windows und macOS, konnten im Feinkalibrierungs-Modus auf allen getesteten Displays Verbesserungen erzielt werden. Im Durchschnitt wurde die Graustufen-Genauigkeit um 30 % gesteigert. Einzelne Displays erreichten sogar Verbesserungen von mehr als 50 %.

Geschwindigkeit oder maximale Präzision? Die Wahl liegt beim Anwender.

Mit der Einführung des Feinkalibrierungs-Modus bietet der SpyderPro nun zwei Kalibrierungsmodi für unterschiedliche Anforderungen:

Standard Calibration

• Professionelle Farbgenauigkeit

• Durchschnittlich Delta E 1,26

• Schnelle Kalibrierung

Deep Calibration

• Erweiterte Messmethodik mit deutlich mehr Messpunkten

• Durchschnittlich Delta E 0,83

• Rund 30 % höhere Genauigkeit

Damit können Anwender flexibel entscheiden, ob sie besonders schnell zu einem bereits hervorragenden Ergebnis gelangen möchten oder die maximale Farbpräzision für anspruchsvollste Workflows benötigen.

Kostenloses Upgrade für bestehende SpyderPro-Kunden

Das Upgrade mit dem neuen Feinkalibrierungs-Modus steht bestehenden SpyderPro-Besitzern kostenlos zum Download zur Verfügung. Nutzer eines Spyder bzw. SpyderExpress können auf der Datacolor-Website auf SpyderPro upgraden und von den erweiterten Kalibrierungsmöglichkeiten profitieren.

Mit dem neuen Feinkalibrierungs-Modus unterstreicht Datacolor einmal mehr den Anspruch, bestehende Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln und Kunden auch nach dem Kauf durch leistungsfähige Software-Updates einen spürbaren Mehrwert zu bieten. Für Fotografen, Videografen, Content Creator, Designer und Druckvorstufenprofis eröffnet sich damit eine neue Stufe der Farbpräzision, die bislang nur mit deutlich kostspieligeren Referenzlösungen erreichbar war.