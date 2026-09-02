Datacolor erweitert SpyderCheckr-Familie um neue Referenzkarten und Ersatzkarten-Sets

Datacolor, führender Anbieter von Lösungen für Farbmanagement und Kalibrierung, erweitert sein SpyderCheckr-Portfolio um vier neue Produkte für Fotografen, Videografen und Content Creator. Neu erhältlich sind die SpyderCheckr Photo Grey Balance Card, die SpyderCheckr Photo White Balance Card sowie die beiden Ersatzkarten-Sets SpyderCheckr Photo Card Set und SpyderCheckr Video Card Set.

Die neuen Produkte richten sich an Anwender, die bereits bei der Aufnahme für präzise Farben, einen exakten Weißabgleich und konsistente Ergebnisse sorgen möchten. Insbesondere bei schwierigen oder gemischten Lichtverhältnissen bilden sie die ideale Grundlage für einen effizienten und professionellen Farbworkflow.

Präzise Referenzkarten für perfekte Aufnahmen

Mit der neuen SpyderCheckr Photo Grey Balance Card stellt Datacolor eine kompakte Referenzkarte für präzise Belichtungsmessung, exakten Weißabgleich und die Kontrolle von Tonwerten bereit. Die Karte vereint ein präzises 18%-Neutralgrau-Referenzfeld mit einer integrierten mehrstufigen Graustufenskala und liefert damit zwei wichtige Werkzeuge in einem besonders handlichen Format.

Die ebenfalls neu verfügbare SpyderCheckr Photo White Balance Card kombiniert eine spektral neutrale Weißreferenz mit einem integrierten Graukeil. Dadurch ermöglicht sie eine zuverlässige Weißabgleich-Einstellung sowie die Beurteilung von Tonwerten direkt bei der Aufnahme. Beide Karten werden inklusive praktischer Schutzhülle geliefert und sind erstmals auch einzeln erhältlich.

Nachhaltig, flexibel und einzigartig im Markt

Mit dem neuen SpyderCheckr Photo Card Set und dem SpyderCheckr Video Card Set bietet Datacolor zudem sein modulares Referenzkartensystem nun jetzt auch im Fotofachhandel an.

Die SpyderCheckr-Systeme für Foto und Video bestehen aus einem ergonomischen Kartenhalter mit Steckplätzen für vier austauschbare Referenzkarten. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbsprodukten können Anwender einzelne Karten bei Bedarf ersetzen oder ihre Kartenkombination individuell anpassen.

Das bietet gleich mehrere Vorteile: Verschlissene Karten müssen nicht zusammen mit dem gesamten Kartengehäuse ersetzt werden, wodurch Ressourcen geschont und Kosten reduziert werden. Gleichzeitig können Fotografen und Videografen ihre bevorzugten Kartenkombinationen für unterschiedliche Anwendungen flexibel zusammenstellen. Das Datacolor-System ist derzeit das einzige System am Markt, das diese Form der individuellen Konfiguration und Nachhaltigkeit ermöglicht.

Datacolor Camera Calibration Weeks begleiten die Markteinführung

Die Einführung der neuen Produkte erfolgt im Rahmen der Datacolor Camera Calibration Weeks, die vom 1. bis 30. September 2026 stattfinden.

Unter dem Motto „Mehr Farbkontrolle. Mehr Konsistenz. Mehr aus jeder Aufnahme herausholen.“ stellt Datacolor die Bedeutung der Kamerakalibrierung für einen professionellen Farbworkflow in den Mittelpunkt.

Während die Monitorkalibrierung in vielen Workflows längst selbstverständlich ist, beginnt Farbgenauigkeit bereits bei der Aufnahme. Eine professionelle Kamerakalibrierung schafft die Grundlage für konsistente und reproduzierbare Ergebnisse über den gesamten Produktionsprozess hinweg.

Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

Farblich abgestimmtes Bildmaterial verschiedener Kameras und Objektive

Zuverlässige Reproduktion von Produkt- und Markenfarben

Höchste Farbgenauigkeit bei Kunst- und Archivierungsprojekten

Perfekte Grau- und Weißbalance bereits während der Aufnahme

Präzise Farbkorrektur von Videomaterial auf Rec.709-Standard

Das Ergebnis sind konsistentere Farben, effizientere Workflows und deutlich weniger Aufwand in der Postproduktion.

Aktionsangebote während der Camera Calibration Weeks

Aktionszeitraum: 01.09.2026 bis 30.09.2026

Datacolor SpyderCheckr Photo Grey Balance Card: UVP: 24,99 € / Aktionspreis: 19,99 €

Datacolor SpyderCheckr Photo White Balance Card: UVP: 24,99 € / Aktionspreis: 19,99 €

SpyderCheckr Card Set (Photo): UVP: 84,99 € / Aktionspreis: 64,99 €

SpyderCheckr Card Set (Video): UVP: 99,99 € / Aktionspreis: 74,99 €

SpyderCheckr Photo + Card Set (Photo): UVP: 199,98 € / Aktionspreis: 149,00 €

SpyderCheckr Photo + Card Set (Video): UVP: 213,99 € / Aktionspreis: 149,00 €

Spyder Photo/Video Kit: UVP: 389,00 € / Aktionspreis: 249,00 €

Verfügbarkeit

Die neuen SpyderCheckr-Produkte sind ab sofort über den Fotofachhandel sowie direkt im Datacolor Online-Store erhältlich. Weitere Informationen zu den Camera Calibration Weeks und den teilnehmenden Produkten finden Sie hier.

Datacolor, ein weltweit führendes Unternehmen für Farbmanagementlösungen, liefert Software, Geräte und Dienstleistungen, die die Farbgenauigkeit von Materialien, Produkten und Bildern gewährleisten. Weltweit führende Marken und Hersteller sowie kreative Profis vertrauen seit 50 Jahren auf die innovativen Lösungen von Datacolor, um beständig die richtigen Farben zu erhalten.

Das Unternehmen leistet Vertrieb, Service und Support in mehr als 100 Ländern in Europa, Amerika und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.datacolor.com.