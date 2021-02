Datamics ? Machine Intelligence Consulting Service wächst: Gründung der Datamics GmbH

Das Unternehmen, welches zuvor unter Datamics ? Machine Intelligence Consulting Service firmierte, ist bereits seit seiner Eintragung im Jahr 2015 im Data Sciences Sektor unterwegs. Mit der Gründung der Datamics GmbH im Dezember 2020 folgt nun ein neues Kapitel des wachsenden Unternehmens.Dr. René Brunner Geschäftsführer der Datamics GmbH, erläutert die Potenziale des neuen Unternehmens: ?Durch unsere Freude an den neuesten Innovationen sind wir stolze Leader der Data Science Revolution. Wir sind mit vollem Einsatz dabei, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ins neue Zeitalter der Digitalisierung aufzubrechen. So können unsere Klienten die Innovationsgeschwindigkeit erheblich steigern und ihre manuellen Prozesse im Bereich Data Science auf ein Minimum reduzieren.?Die Datamics GmbH plant aktuell die Vergrößerung ihres Teams im Bereich Data Science und Machine Learning. ?Durch diesen Schritt werden wir unsere bisher erfolgreichen Kurs fortführen und den Kunden der Datamics GmbH ein umfassenderes Paket von Dienstleistungen innerhalb unseres Kompetenzfeldes Data Science Beratung präsentieren können. Wir festigen somit unsere Rolle als IT-Partner für Unternehmen aller Größen?, so Dr. René Brunner.Das Unternehmen, welches auch im Weiterbildungssektor aktiv ist, hat mit seinen Online-Kursen rund um das Themenfeld Data Science und Programmierung bereits über 35.000 Teilnehmer erreicht. Der Geschäftsführer Dr. René Brunner ist seit vielen Jahren im Geschäft und auch als Dozent erfolgreich unterwegs. Während seiner Promotion hat er dezentrale und skalierende Marktplätze aufgebaut und mit der Hilfe von Machine Learning Algorithmen optimiert (wie zum Beispiel Clustering und Decision Trees). Die Ergebnisse konnte er in zahlreichen Artikeln in führenden Fachzeitschriften und auf internationalen Konferenzen veröffentlichen. Dabei hat er mehrere Auszeichnungen und Stipendien erhalten.Die Datamics GmbH mit ihrem neuen Firmensitz in der Lena-Christ-Str. 2 in Grünwald, arbeitet ausschließlich remote und konnte so bereits Kunden im kompletten deutschsprachigen Raum für sich gewinnen.