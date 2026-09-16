DataTracks schließt ersten Live-GloBE-Einreichungszyklus ab und führt knapp 500 Pillar Two Einreichungen in mehr als 10 Jurisdiktionen durch

DataTracks, das von der HMRC als autorisierter Softwareanbieter für Pillar Two Einreichungen im UK anerkannt ist, hat seinen ersten regulären Pillar Two BEPS-Einreichungszyklus abgeschlossen und dabei fast 500 Meldungen, darunter mehr als 150 GIRs, in über 10 Jurisdiktionen für mehr als 160 Kunden übermittelt. Dieser Meilenstein krönt zwei Jahrzehnte Arbeit im Bereich der regulatorischen Berichterstattung.

Der Zyklus umfasste GloBE-Informationserklärungen (GIR), inländische Ergänzungssteuererklärungen im Rahmen lokaler QDMTT-Regelungen (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax), UK-Overseas Return Notifications (ORNs) sowie weitere jurisdiktionsspezifische Erklärungen und Meldungen. Mehrere Jurisdiktionen in diesem Zyklus, darunter die Niederlande und Luxemburg, verlangen ähnliche Meldungen, mit denen nach den jeweils geltenden lokalen Vorgaben bestätigt wird, wo die GIR zentral eingereicht wurde. DataTracks reichte jede Meldung direkt bei der zuständigen Steuerbehörde in mehr als 10 Jurisdiktionen ein, darunter das Vereinigte Königreich, Luxemburg, die Niederlande, Kanada, Zypern, die Tschechische Republik und Spanien.

„Die Einreichung von fast 500 Meldungen in mehr als 10 Jurisdiktionen in einem Zyklus – davon mehr als 150 GIRs – unter Berücksichtigung unterschiedlicher Fristen, Schemata und inländischer Ergänzungssteuervorschriften ist ein klarer Beweis dafür, dass unsere Plattform den realen Bedingungen des ersten Zyklus standhält“, sagte Saurabh Satija, VP Sales – UK & Irland, Global Head BEPS & Pillar Two bei DataTracks. „Konzerne, die sich noch auf ihren ersten Zyklus vorbereiten, sollten daraus eine Lehre ziehen: Überprüfen Sie die Daten vor der Einreichung, nicht danach.“

Warum dies gerade jetzt wichtig ist

Pillar Two ist das globale Mindeststeuer-Rahmenwerk der OECD/G20, das multinationale Konzerne mit einem konsolidierten Umsatz von 750 Millionen Euro oder mehr in mindestens zwei der vier vorangegangenen Geschäftsjahre verpflichtet, in jeder Jurisdiktion, in der sie tätig sind, einen effektiven Steuersatz von mindestens 15 % zu zahlen. Dies war der erste Zyklus, in dem betroffene Konzerne diese Regel in konkrete, jurisdiktionsspezifische Einreichungen umsetzen mussten, statt die Auswirkungen lediglich zu modellieren. Die Herausforderung ging über die reine Berechnung der Steuer hinaus: Die Konzerne mussten ein globales Rahmenwerk in unterschiedliche lokale Datenanforderungen, Validierungsregeln und Einreichungsprozesse umsetzen.

Wie die Einreichungen durchgeführt wurden

Kunden geben ihre Daten über eine strukturierte Vorlage ein, die Fehler bereits beim Ausfüllen der einzelnen Felder und nicht erst nach der Einreichung anzeigt. Die Vorlage läuft auf der OECD-Berichterstattungsplattform, die DataTracks seit 2016 aufgebaut hat. DataTracks Oxbow, die Pillar Two Engine des Unternehmens, überprüft anschließend jede Einzelposition und wandelt die Daten in das für die jeweilige Jurisdiktion erforderliche Schema um. DataTracks unterstützte die Vorbereitung und Einreichung in mehr als 10 Jurisdiktionen durch direkte Einreichung und einreichungsfertige Dateien zum Hochladen auf das Portal.

Die Ausgabeformate variierten je nach Jurisdiktion: XML- und JSON-Einreichungen in Kanada, XML-GIR-Einreichungen in den Niederlanden sowie Spaniens Informationsmeldung zur Ergänzungssteuer „Modelo 241“, die im vorgeschriebenen XML-basierten Format eingereicht wurde.

Die zuständigen Behörden arbeiteten noch an der endgültigen Festlegung der Validierungsregeln, während der erste globale GIR-Einreichungszyklus lief. DataTracks reagierte darauf mit wöchentlichen Plattform-Updates, sodass jeder Kunde automatisch auf dem neuesten Stand der Validierungslogik blieb – ohne Unterbrechungen für die Kunden und ohne dass Maßnahmen erforderlich waren.

Dadurch entfällt ein manueller Schritt, mit dem viele Unternehmen nach wie vor konfrontiert sind. Konzerne, die auf Tabellenkalkulationen setzen, müssen bei jeder Einreichungsfrist jede Jurisdiktion separat abgleichen. Mit zunehmender internationaler Präsenz einer Unternehmensgruppe steigen sowohl der damit verbundene Aufwand als auch das Fehlerrisiko.

„Da die Validierung vor der Einreichung erfolgt, konnten unsere Kunden den Zyklus aus Ablehnung und erneuter Einreichung vermeiden, mit dem viele Unternehmen in dieser Saison konfrontiert waren“, sagte Prakash Ramachandran, Head of Product, BEPS & Pillar Two, bei DataTracks. „Das ist der Standard, den die Software Pillar Two unserer Meinung nach erfüllen sollte, da sich im nächsten Zyklus weitere Jurisdiktionen anschließen werden.“

Kundenfeedback

Kunden hoben den in das Produkt Pillar Two von DataTracks integrierten Überprüfungsmechanismus als besondere Hilfe während des Zyklus hervor. Ein Kunde sagte, es habe „eine einfache Möglichkeit geboten, die Daten vor der Übermittlung an die Steuerbehörden zu überprüfen und noch einmal zu kontrollieren“. Ein anderer Kunde bezeichnete den gesamten Einreichungsprozess als „reibungslos“ und fügte hinzu, die Plattform sei „intuitiv und benutzerfreundlich“; es habe keine Probleme beim Zugriff, bei der Vorbereitung oder bei der Einreichung der erforderlichen Erklärungen gegeben, und er beschrieb das Onboarding als nahtlos und schnell von Anfang bis Ende.

Was kommt als Nächstes

DataTracks bereitet seine Kunden derzeit auf den nächsten Einreichungszyklus für Pillar Two vor, der für Unternehmensgruppen mit kalendergleichem Geschäftsjahr im März 2027 fällig ist und ein kürzeres Berichterstattungsfenster als im ersten Jahr vorsieht. Außerdem bereitet das Unternehmen seine Kunden auf die EU-Vorschriften zum Public Country-by-Country Reporting (Public CbCR), die einen ähnlichen Anstieg an Komplexität und öffentlicher Überprüfung mit sich bringen. Unternehmen, die sich auf ihren nächsten Einreichungszyklus für Pillar Two vorbereiten, können eine Vorführung der DataTracks Oxbow-Plattform vereinbaren, indem sie sich an das unten angegebene Team wenden.

Über DataTracks

DataTracks ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Compliance-Berichterstattung. In seiner 20-jährigen Geschichte ist das Unternehmen auf mehr als 30.000 Kunden in über 25 Ländern angewachsen, hat mehr als 450.000 regulatorische Berichte erstellt und regulatorische Einreichungen in über 10 Jurisdiktionen unterstützt, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, die Europäische Union, die Niederlande, Irland, Singapur, Malaysia, Südafrika und Indien. Das Leistungsspektrum umfasst die Einreichung von iXBRL-Berichten bei der HMRC, die Einreichung bei Companies House sowie die ESEF-/UKSEF-Berichterstattung, daneben die CbCR-, FATCA-/CRS- und Pillar Two BEPS-Berichterstattung, wobei die letzten drei über DataTracks Oxbow bereitgestellt werden.

QUELLE: DataTracks Global Private Limited

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