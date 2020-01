Datenschutz ist Freiheitsschutz

Der europäische Datenschutztag wurde im Jahr 2007 ins Leben

gerufen, um an das erste Datenschutzabkommen europäischer Länder aus dem Jahre

1981 zu erinnern, das “Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der

automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten”, auch –Konvention 108–

genannt. Schon vor 39 Jahren wurden dazu die Grundsätze der erlaubten

Datenverarbeitung, wie die Erforderlichkeit für die Datenerhebung, der

Zweckbindungsgrundsatz oder der Informationsanspruch der Betroffenen definiert

und festgeschrieben.

Die unterzeichnenden Staaten waren und sind durch das Abkommen verpflichtet, die

Rechte und Grundfreiheiten der Menschen in der digitalen Welt zu schützen.[1]

Dazu Frank Herrmann, Landesvorsitzender der PIRATEN in NRW und

Bundesthemenbeauftragter für Datenschutz:

“Den Datenschutz und damit den Schutz der Persönlichkeit der Menschen zu

gewährleisten, ist eine der wichtigsten Aufgaben der staatlichen Organe, und sie

versagen kläglich dabei. Auch wenn die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) oft

als großer Wurf bezeichnet wird, so bleibt sie doch ein zahnloser Tiger, wenn

die Grundsätze und Vorgaben nicht in weiteren Gesetzen und Verordnungen

umgesetzt werden. Selbst die Aufsichtsbehörden wurden und werden für die ihnen

zugewiesenen Aufgaben viel zu schwach ausgestattet, und dieser Zustand ändert

sich seit Jahrzehnten nicht.

Ob im Meldewesen, im Gesundheitssektor oder bei den Regeln für die

Sicherheitsbehörden, die Grundsätze privacy by design und privacy by default

werden zu oft als Fremdworte angesehen und nicht beachtet. Stattdessen werden

Bewegungsprofile und biometrische Daten zunächst von Reisenden und bald von uns

allen in großen Datenbanken gespeichert und mit der vagen Hoffnung analysiert,

Tatverdächtige einfacher auffinden zu können. Hier wird unsere Freiheit

vermeintlicher Sicherheit geopfert.

Der Wille, Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen zu schützen, fehlt auch im

Umgang mit der Kontrolle und Bewertung von Geschäftsmodellen der Wirtschaft, die

auf der Erhebung und Analyse unseres Nutzungsverhaltens digitaler Dienste

basieren. Dem hier existierenden Wildwuchs müssen Grenzen gesetzt werden, denn

schon heute ist nicht mehr gewährleistet, das Nutzerinnen und Nutzer

selbstbestimmte und nicht durch Algorithmen bestimmte Entscheidungen im Netz

treffen können.

Der Schutz unserer Daten braucht dringend Sachverstand und Weitsicht, denn es

geht nicht nur um unsere Freiheit, sondern auch um die der nachfolgenden

Generationen. Leider fehlt der Bundesregierung offenbar beides.”

Quellen/Fußnoten:

[1] https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108

Pressekontakt:

Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Piratenpartei Deutschland

Pflugstraße 9A | 10115 Berlin

E-Mail: presse@piratenpartei.de

Web: www.piratenpartei.de/presse

Telefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/76876/4504296

OTS: Piratenpartei Deutschland

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell