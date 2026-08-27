Datensicherheit„Made in Germany“: PoINT und COMBACK präsentieren gemeinsame Tape-Archivierung für z-Series und BS2000

Die PoINT Software & Systems GmbH und die COMBACK GmbH bündeln ihre Expertise und bringen eine neue, gemeinsame Software-Lösung auf den Markt. Die Kooperation adressiert die langfristige Archivierung und Sicherung von sensiblen Daten aus Mainframe-Umgebungen wie IBM z-Series und Fujitsu BS2000 auf Tape-Medien.

Große Unternehmen und Behörden stehen vor der Herausforderung, stetig wachsende Datenmengen aus geschäftskritischen Mainframe-Systemen sicher, gesetzeskonform und kosteneffizient zu verwalten. Die neue Lösung von PoINT und COMBACK schließt hier eine entscheidende Lücke. Sie ermöglicht die nahtlose Übertragung und langfristige Speicherung dieser Mainframe-Daten auf modernen Tape-Bibliotheken, ohne dass bestehende Abläufe unterbrochen werden müssen.

Effizientes Zusammenspiel zweier Software-Komponenten

Die technologische Basis der neuen Lösung bilden zwei perfekt aufeinander abgestimmte Softwarekomponenten, die einen reibungslosen Datenfluss garantieren:

[DP]CONNECT (entwickelt von COMBACK): Diese Komponente bildet die Schnittstelle zum Mainframe. Sie empfängt oder holt die Daten flexibel aus der angebundenen z-Series- oder BS2000-Umgebung und übergibt sie absolut zuverlässig und lückenlos nachvollziehbar an das nachgelagerte System.

PoINT Archival Gateway (entwickelt von PoINT): Diese Speicherkomponente übernimmt die Daten von [DP]CONNECT und schreibt sie performant und sicher auf die von ihr verwalteten Magnetbänder (Tapes).

„Mit dieser gemeinsamen Lösung bieten wir Unternehmen und Behörden eine Antwort auf die wachsende Nachfrage nach digitaler Souveränität“, erklärt Achim Issmer, Geschäftsführer der COMBACK GmbH. „Durch die Kombination von [DP]CONNECT und dem PoINT Archival Gateway sichern wir geschäftskritische Mainframe-Daten zuverlässig und zukunftssicher auf Tape – und das mit einer Software, die zu einhundert Prozent in Deutschland entwickelt wird. Gemeinsam mit PoINT und optional der BDT ORION Tape Library schaffen wir eine rein deutsche Sicherheitsarchitektur für höchste Ansprüche.“

Nahtlose Integration und maximale Datensouveränität

Ein zentraler Vorteil der Neuentwicklung ist die unkomplizierte Implementierung: Die Software fügt sich flexibel in bereits vorhandene IT-Infrastrukturen und Speicherumgebungen ein. Unternehmen müssen ihre etablierten Prozesse nicht anpassen, sondern können ihre bestehende Hardware-Landschaft direkt weiternutzen.

Zudem setzen beide Partner konsequent auf das Qualitäts- und Sicherheitsversprechen „Made in Germany“. Die gesamte Software-Lösung wird vollständig in Deutschland entwickelt. Damit garantiert das System ein Höchstmaß an Datensouveränität, Unabhängigkeit von internationalen Drittanbietern und die strikte Einhaltung europäischer Sicherheits- und Datenschutzstandards.

„Die Kombination aus COMBACKs tiefem Archivierungs-Verständnis und unserer Expertise im Tape-Speicherbereich schafft echten Mehrwert für Großanwender“, ergänzt Thomas Thalmann, Geschäftsführer der PoINT Software & Systems GmbH. „Während [DP]CONNECT die Daten sicher aus der z-Series oder dem BS2000 abholt, sorgt PoINT Archival Gateway dafür, dass diese performant auf Tapes geschrieben werden. So entsteht eine lückenlose, hochskalierbare Archivierungskette, die modernste Speichertechnologie für klassische Mainframe-Umgebungen nutzbar macht.“

Optionale Hardware-Abrundung mit BDT ORION

Um Kunden ein vollständig aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem anzubieten, kann die Software-Lösung durch die BDT ORION Tape Library optimal abgerundet werden. Diese ebenfalls in Deutschland entwickelte und gefertigte Tape-Bibliothek der Firma BDT passt perfekt in das Konzept einer hardwareunabhängigen, sicheren und rein europäischen Speicherarchitektur.

Mit dieser Partnerschaft kombinieren PoINT und COMBACK ihre langjährige Erfahrung im Bereich des Speichermanagements und der Rechenzentrum-Infrastruktur, um Großanwendern eine zukunftssichere Brücke zwischen bewährten Mainframe-Strukturen und moderner Tape-Archivierung zu bieten.

COMBACK GmbH

Seit über 20 Jahren steht der Name COMBACK für hochsichere IT-Lösungen und Leistungen. Unser hoher Qualitätsanspruch und ein hochwertiges Leistungsportfolio schaffen seit vielen Jahren große Mehrwerte für unsere Partner und Kunden. Das gesamte Handeln unseres Unternehmens dreht sich um die Sicherheit und Verfügbarkeit der IT-Umgebungen unserer Kunden. Unternehmen jeder Größe und aus allen Bereichen vertrauen uns. Sie bestärken uns in unserer täglichen Arbeit. Für unsere Kunden und Partner sind wir ständig auf der Suche nach neuen, zuverlässigen und innovativen Lösungen.

PoiNT Software & Systems GmbH

PoINT Software & Systems ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Produkten zur Speicherung, Verwaltung und Archivierung von Daten auf allen verfügbaren Speichertechnologien und -systemen, wie Festplatten/Flash, Magnetbändern, optischen Medien, objektbasierten Speichern und in der Cloud. Wir arbeiten eng mit führenden Speichersystem-Herstellern zusammen, wodurch wir unter anderem eine frühzeitige Unterstützung neuer Technologien ermöglichen. Darüber hinaus erstellen wir komplette Speicherlösungen und beraten dabei mit unserer langjährigen und vielfältigen Expertise.