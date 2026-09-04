Dauerleistung hat ihren Preis – warum Regeneration zur Führungsaufgabe wird

Viele Führungskräfte sind überzeugt, ihre Belastbarkeit gut einschätzen zu können. In ihrer direkten Begleitung zeigen sich dabei immer wieder dieselben Belastungssignale: anhaltend hohe Beanspruchung, kurze Schlafphasen und knappe Erholungszeiten – oft, ohne dass die Betreffenden selbst bemerken, wie stark die Belastung über Monate zunimmt.

„Leistungsfähigkeit erkennt man nicht daran, wie lange jemand Belastung aushält. Gerade Menschen, die dauerhaft auf höchstem Niveau funktionieren, müssen verstehen, wann ihr Körper Regeneration benötigt“, sagt Lea Feder. In diesem Beitrag erklärt sie, welche Belastungssignale sich im Arbeitsalltag zeigen, warum subjektives Wohlbefinden allein wenig über tatsächliche Belastbarkeit aussagt und wie Daten aus Wearables dabei helfen können, Belastungsmuster sichtbar zu machen und die eigene Leistungsfähigkeit bewusster zu steuern.

Wenn hohe Belastung zum Normalzustand wird

Unternehmer und Führungskräfte steuern ihr Unternehmen anhand von Kennzahlen. Umsatz, Liquidität oder Produktivität werden kontinuierlich beobachtet, bewertet und eingeordnet. Die eigene Leistungsfähigkeit hingegen bleibt häufig eine Größe, die vor allem auf dem persönlichen Empfinden basiert. Genau darin liegt jedoch ein blinder Fleck.

Menschen gewöhnen sich an Belastung. Wer über Monate oder sogar Jahre ein hohes Arbeitspensum bewältigt, nimmt den eigenen Zustand oft als normal wahr. Die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung verändert sich schleichend, weil sich der Körper an einen dauerhaft erhöhten Belastungspegel anpasst. Dadurch entsteht leicht der Eindruck, weiterhin genauso leistungsfähig zu sein wie zuvor, obwohl sich Belastungsmuster längst verändert haben.

Lea Feder, Gründerin von JETZT Performance, beschreibt diesen Effekt so: „Viele Führungskräfte sind überzeugt, ihre Belastbarkeit gut einschätzen zu können. In der Auswertung der Wearable-Daten zeigt sich häufig ein anderes Bild – nicht weil die Selbsteinschätzung falsch ist, sondern weil man sich an einen dauerhaft hohen Belastungspegel gewöhnt und ihn irgendwann für normal hält.“

Belastung zeigt sich oft früher als gedacht

Eine dauerhaft hohe Beanspruchung macht sich dabei selten plötzlich bemerkbar. Stattdessen verschieben sich Leistungsparameter schrittweise: Fokusphasen werden kürzer, Entscheidungen benötigen mehr Zeit, und nach intensiven Arbeitsphasen dauert es länger, bis wieder volle Konzentration verfügbar ist. Solche Veränderungen können ein Hinweis darauf sein, dass sich das Verhältnis von Belastung und Erholung verschoben hat. Gerade weil diese Signale schleichend auftreten, werden sie im hektischen Führungsalltag leicht übersehen.

Hinzu kommt, dass Führungskräfte häufig eine Vorbildfunktion einnehmen. Wer dauerhaft erreichbar ist und selbst Erholung konsequent hintenanstellt, prägt damit unweigerlich auch die Erwartungen innerhalb des Teams. Regeneration wird dann schnell als individuelles Thema betrachtet, obwohl sie die Arbeitsweise einer gesamten Organisation beeinflussen kann.

Daten schaffen eine objektivere Grundlage

Subjektives Wohlbefinden bleibt wichtig, doch es erzählt nur einen Teil der Geschichte. In den vergangenen Jahren haben Wearables zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, Belastungs- und Erholungsmuster objektiver sichtbar zu machen. Kennzahlen wie Schlafdauer, Herzfrequenzvariabilität oder Ruhepuls liefern Hinweise darauf, wie gut sich der Körper nach Belastungsphasen erholt. Sie dienen aber ausschließlich der Orientierung, eine medizinische Diagnostik findet dabei also nicht statt. So können sie Entwicklungen sichtbar machen, die im Alltag kaum auffallen.

„Regeneration ist keine Frage der Willenskraft, sondern eine steuerbare Größe. Wearables machen sichtbar, wie gut sich der Körper tatsächlich erholt – und geben damit eine Grundlage, die reines Bauchgefühl nicht liefern kann“, sagt Lea Feder. Entscheidend ist dabei jedoch nicht die einzelne Kennzahl. Erst über einen längeren Zeitraum lassen sich Muster erkennen, aus denen sich Rückschlüsse auf den persönlichen Umgang mit Belastung und Erholung ableiten lassen. Dadurch wird Regeneration zu einer Größe, die sich bewusst beobachten und in den Arbeitsalltag integrieren lässt.

Regeneration gehört zur professionellen Führung

Unternehmen treffen strategische Entscheidungen auf Basis belastbarer Informationen. Dieses Prinzip lässt sich auch auf die eigene Leistungsfähigkeit übertragen. Wer dauerhaft Verantwortung trägt, profitiert davon, die eigenen Ressourcen ebenso systematisch im Blick zu behalten wie betriebswirtschaftliche Kennzahlen. „Wer sein Unternehmen über Kennzahlen führt, sollte auch die eigene Leistungsfähigkeit nicht dem Zufall überlassen. Regeneration ist keine private Wellness-Frage, sondern Teil professioneller Führung“, betont Lea Feder.

Regeneration bedeutet dabei keineswegs, weniger zu leisten. Vielmehr geht es darum, die Voraussetzungen für dauerhaft klare Entscheidungen, hohe Konzentration und eine verlässliche Führungsleistung zu schaffen. Gleichzeitig wirkt sich der Umgang von Führungskräften mit der eigenen Belastung auf die Unternehmenskultur aus. Wer bewusst Erholungsphasen einplant und einen reflektierten Umgang mit Belastung vorlebt, sendet ein wichtiges Signal an Mitarbeitende.

Der Ansatz von JETZT Performance knüpft genau an dieser Stelle an. Mithilfe der Körper-KPI-Methode machen sie die Leistungsfähigkeit von Führungskräften und Teams datenbasiert sichtbar und steuerbar. Ein Team aus wissenschaftlich ausgebildeten Experten übersetzt die individuellen Muster in alltagstaugliche Routinen in den Bereichen Schlaf, Stress, Regeneration, Ernährung, Bewegung und Fokus. Ziel ist es, die eigene Leistungsfähigkeit bewusster zu steuern und Regeneration als festen Bestandteil professioneller Führung zu etablieren.

Über JETZT Performance:

Die JETZT Performance GmbH ist ein Coaching-Unternehmen für datenbasierte Leistungsoptimierung. Mit der eigenen Körper-KPI-Methode begleitet ein Team aus wissenschaftlich ausgebildeten Experten Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte dabei, die Leistungsfähigkeit nachhaltig zu verbessern. Gründerin und Geschäftsführerin Lea Feder hat Medizin und Bioinformatik studiert und konnte gemeinsam mit ihrem Team bereits mehr als 2.000 Klientinnen und Klienten unterstützen. Mehr Informationen: www.jetzt-performance.de

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