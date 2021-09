Dein bester Freund für Onlineshopping: shopmate startet mit seinem ersten TV-Werbespot auf RTL-Sendern (FOTO)

Das junge Cashback-Portal shopmate, das zur Checkout Charlie GmbH gehört, geht mit seiner ersten TV-Kampagne an den Start. Mit dem Claim shopmate – dein bester Freund für Onlineshopping schlägt der Cashback-Anbieter eine neue Richtung in der Kundenkommunikation ein und spricht damit in dem TV-Spot auch Zielgruppen an, die von den gängigen Portalen bisher nicht erreicht wurden.

Denn shopmate ist seit dem Launch im Mai 2021 mehr als ein klassisches Cashback-Portal. Der innovative Cashback-Prozess, durch den User*innen in mehr als 750 Partnershops bares Geld sparen können, spricht nicht nur Cashback erfahrene Sparfüchse an. Shopmate geht auch auf die Bedürfnisse von Familien und jungen Menschen ein, die ein besonderes Augenmerk auf ein intuitives und ganzheitliches Shoppingerlebnis legen. Mit inspirierenden Themenwelten, den angesagtesten Shops und Trends werden Verbraucher*innen spielerisch einfach durch das Cashback-Verfahren geleitet.

Werbebotschaft setzt auf Storytelling

All diese Besonderheiten wurden in der Idee des 30-sekündigen TV-Spots vereint, der in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur I LIKE VISUALS entwickelt und umgesetzt worden ist. Die emotionale Werbebotschaft thematisiert Freundschaft und die damit einhergehende Verbindung zu shopmate. Der Fokus der Werbebotschaft liegt somit auf Brandawareness.

In fünf Sequenzen werden jeweils zwei befreundete Menschen gezeigt, die in unterschiedlichen Lebenssituationen füreinander da sind. Shopmate wird in der Schlusssequenz als Freund und erste Anlaufstelle für Onlineshopping vorgestellt: Vertrauenswürdig, individuell und immer da.

Online-Kampagne begleitet den Spot

Der erste Flight wird seit dem 27.08.2021 innerhalb des RTL-Sendernetzes ausgestrahlt. Begleitet wird der TV-Spot von einer Online-Kampagne, welche die User*innen insbesondere an Touchpoints in Social Media abholt.

Credits: Checkout Charlie GmbH

Kreation, Produktion: I LIKE VISUALS GmbH

Regie: Lukas Kuhne

Kampagnenzeitraum: 27.08.2021 – 07.11.2021

Online: Bewegtbild-Verlängerung, Online-Display, Social Media, Newsletter

TV: Klassische Flights auf den Sendern von RTL

Der erste Spot der Reihe ist ab sofort hier (https://www.youtube.com/watch?v=yPODBr-2CHk) abrufbar.

Pressekontakt:

Checkout Charlie GmbH

Jana Gilfert

Managerin PR & Kommunikation

Salzufer 15

10587 Berlin

E-Mail: presse@checkout-charlie.com

Original-Content von: Checkout Charlie GmbH, übermittelt durch news aktuell