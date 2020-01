DENTAL MARKETING und Insight Health ermitteln die Dental-Champions 2019 (FOTO)

In Kooperation mit dem Marktforscher Insight Health hat dasFachmagazin DENTAL MARKETING unter rund 1.500 freiverkäuflichen Mundheilmittelndie wachstumsstärksten Produkte in der stationären Apotheke und im Versandhandelermittelt.

Die Hersteller Sunstar Deutschland, Certmedica International und CP Gaba

verfügen demnach über die Mundheilmittel-Portfolios mit dem stärksten

Umsatzzuwachs und konnten gleich mehrere Präparate im Ranking der

Dental-Champions positionieren.

Besonders erfolgreiche Kommunikationsmaßnahmen setzte Sunstar Deutschland um.

Bereits zum zweiten Mal in Folge belegte Gum Hydral in der Kategorie

Mundtrockenheit den ersten Platz. Unter der Verantwortung von Marianne Seger

(Head of Marketing) steigerte die Deutschlandtochter der japanischen Sunstar

Group den Umsatz um 48 Prozent auf 0,25 Millionen Euro. Die Werbe-Aktivitäten in

Richtung Endverbraucher umfassten neben Social Media-Posts auch Anzeigen und

Advertorials in Publikumszeitschriften. Die Fachzielgruppen der Ärzte und

Apotheker wurde über Veröffentlichungen in Fachmagazinen, Außendienstbesuche und

Bemusterungen adressiert. Dies machte sich im stationären Handel bemerkbar: Die

Offizin steuerte mehr als 75 Prozent zum Produktumsatz bei.

