Der 10-Cent-Wettbewerbsvorteil: Wie LUQOM und Digitl die Content-Kosten im E-Commerce mit GenAI radikal senken

Hamburg, 14. September 2026 – Der MarTech-Dienstleister Digitl verkündet heute den erfolgreichen Launch eines „GenAI Media Asset Generators“ für die LUQOM Group, Europas führendem Online-Experten für Beleuchtung und Smart-Home-Innovationen. Das gemeinsam entwickelte Tool automatisiert die Umwandlung einfacher Produkt-Freisteller in hochwertige, kontextuelle Lifestyle-Bilder und Videos. Erste Leistungsmessungen belegen das Potenzial der Technologie für den digitalen Handel: Die generierten Kampagnen-Assets verzeichnen signifikante Performance-Sprünge und enorme Kosteneinsparungen.

Skalierbarkeit trifft auf Performance

Visuellen Content für große E-Commerce-Sortimente zu erstellen, ist mit enormem Aufwand verbunden: Es ist zeitaufwendig, ressourcenintensiv und teuer. Der von Digitl entwickelte GenAI Media Asset Generator löst dieses Problem für das über 80.000 Artikel umfassende Sortiment von LUQOM.

Dass dieser Content nicht nur gut aussieht, sondern performt, hat das Unternehmen in einem ersten A/B-Test eindeutig belegt: 300 KI-generierte Lifestyle-Bilder erzeugten im direkten Vergleich mit den bisherigen Produktfotos einen Klick-Uplift von 40 Prozent und steigerten die Click-Through-Rate (CTR) um 43 Prozent.

Gleichzeitig sinken die Produktionskosten drastisch. Während klassische Foto-Shootings pro Setting oft Tausende Euro verschlingen, liegen die Kosten für ein hochkonvertierendes KI-Bild bei rund 10 Cent.

Kreative Vielfalt als Treibstoff für die Kundenansprache

Vanessa Stützle, CEO der LUQOM Group, unterstreicht die Bedeutung der neuen Technologie: „Visueller Content ist für den E-Commerce extrem wichtig und für ein Sortiment mit 80.000 Produkten entsprechend aufwändig. Es war bislang nicht möglich, für alle Produkte, für alle Länder und in allen Stilrichtungen individuellen Content ökonomisch sinnvoll zu erstellen – schon gar nicht Lifestyle-Bilder und Animationen. Das sieht jetzt ganz anders aus.“

Stützle sieht darin erst den Anfang eines tiefgreifenden Wandels: „Wer heute davor zurückschreckt, seine gewohnten Prozesse radikal infrage zu stellen, wird in einer Welt von KI und Agenten unsichtbar. Mit der Unterstützung von Digitl und der Technologie von Google ist es uns gelungen, einen wichtigen Baustein für unsere Unternehmensstrategie umzusetzen, der dazu beigetragen hat, dass wir uns einen klaren Wettbewerbsvorteil erarbeitet haben.“

Hochtechnologie aus der Google Cloud: „LLM as a Judge“

Technologisch basiert der Media Asset Generator auf der Infrastruktur der Google Cloud und nutzt fortschrittliche KI-Modelle wie Gemini und Veo. Eine besondere Innovation der Architektur ist der integrierte „LLM as a Judge“-Ansatz. Dieses Verfahren zur automatisierten Qualitätskontrolle bewertet die generierten Ergebnisse anhand strenger Kriterien. Der Erfolg: 90 Prozent der erzeugten Assets können völlig ohne menschliches Eingreifen direkt für Marketingkampagnen freigegeben werden. Diese hochgradig effiziente Pipeline entlastet die Kreativteams der LUQOM Group enorm und ermöglicht eine zuvor unerreichte Time-to-Market.

Über Digitl

Digitl unterstützt Unternehmen und Agenturen beim Aufbau und der Nutzung ihrer Marketing- und Cloud-Lösungen. Das Leistungsspektrum umfasst die strategische Beratung zur Infrastruktur, Datenschutz und Toolauswahl sowie die technische Implementierung und Nutzung der verschiedenen MarTech-Tools. Mit über 60 Mitarbeitern in Hamburg, Düsseldorf, Zürich, Wien, Barcelona und Berlin betreut Digitl über 150 Kunden, darunter namhafte Unternehmen wie home24, fluege.de, Berge & Meer und Slopelift. Als unabhängiger, inhabergeführter Partner ist Digitl auch offizieller Google Marketing Plattform und Google Cloud Sales Partner. Erfahren Sie mehr unter www.digitl.com.

Über LUQOM

Die LUQOM Group ist die führende KI-basierte E-Commerce-Plattform für Beleuchtung in Europa. Das Unternehmen eröffnet mehr als 500 Markenpartnern in 35 Ländern den direkten Zugang zu Privat- und Geschäftskunden – sei es über seine Online-Shops oder über die wichtigsten europäischen Marktplätze. Insgesamt finden Kunden in den Online-Shops und Channels der LUQOM Group über 80.000 verfügbare Produkte: vom Einstiegs- bis zum Premiumsegment, von der leistungsstarken Eigenmarke bis zum renommierten Designprodukt.