Der CEO von Datavault AI hält auf der XRP Seoul 2026 einen Vortrag zum Thema „Betriebssystem für tokenisierte Vermögenswerte“

Datavault AI Inc. („Datavault AI“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Verifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung realer Vermögenswerte („RWA“), gab heute bekannt, dass Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI, am 3. Oktober 2026 um 15:05 Uhr KST auf der XRP Seoul 2026 im Grand Hyatt Seoul in Seoul, Südkorea, einen Vortrag zum Thema „Operating System for Tokenized Assets“ halten wird. In diesem Vortrag wird Bradley erläutern, warum Bewertung, Verifizierung und verifizierte Metadaten in einer einzigen Betriebsschicht unterhalb jedes Real-World-Assets angesiedelt sein sollten und wie die Technologien DataValue®, DataScore® und Information Data Exchange® des Unternehmens diese Funktionen in einer einzigen Abfolge unterhalb des Ausgabepunkts erfüllen.

„Tokenisierung wird oft als Emissionsproblem behandelt, obwohl es sich in Wirklichkeit um ein Datenproblem handelt, und der Information Data Exchange wurde geschaffen, um dieses Datenproblem zuerst zu lösen“, sagte Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI. „In Seoul werden wir der XRP-Ledger-Community zeigen, warum Bewertung, Verifizierung und verifizierte Metadaten in einer einzigen Betriebsebene unterhalb des Vermögenswerts angesiedelt sein müssen und wie unsere Plattform diese Abfolge bereits heute umsetzt.“

Bradley wird außerdem um 17:40 Uhr KST an der Podiumsdiskussion „How Traditional Finance Is Embracing Tokenization“ teilnehmen. Datavault AI wird auf der Konferenz ausstellen und seine akustische Datenübertragungstechnologie ADIO an seinem Stand sowie von der Keynote-Bühne aus einsetzen, wo ADIO-Töne die Mobilgeräte der Teilnehmer zu Registrierungs- und Gewinnspiel-Erlebnissen leiten werden.

Die Teilnahme des Unternehmens knüpft an seine Auftritte auf der XRP Tokyo 2026 und der XRP Seoul 2025 an und spiegelt seinen anhaltenden Fokus auf den Ausbau seiner Präsenz und die Kundenakquise im gesamten asiatisch-pazifischen Raum wider.

Unabhängig davon wird Datavault AI den ersten „XRP Seoul 2026 Limited Edition Collectible Token“, einen auf dem XRP-Ledger geprägten digitalen Gedenk-Token, an die Teilnehmer der XRP Seoul 2026 verteilen. Der Token ist ausschließlich als digitales Sammlerstück für Konferenzteilnehmer gedacht und verfügt über ein speziell für die Veranstaltung entworfenes 3D-Design. Im Anschluss an Bradleys Keynote können die Teilnehmer den Token über die ADIO-Web-App beanspruchen, die sie dazu auffordert, sich auf der Datavault AI-Plattform zu registrieren oder anzumelden, wo der Token ihrem Konto gutgeschrieben wird.

„Dies ist eine historische Premiere für die XRP Seoul. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Datavault AI, um unseren Teilnehmern das allererste digitale Sammlerstück der XRP Seoul zu präsentieren: ein einzigartiges digitales Andenken, das einen Moment markiert, an den sich unsere globale Community noch viele Jahre lang erinnern wird“, sagte Ben Ko, Mitbegründer von XRPL Korea.

Über die XRP Seoul 2026

Die XRP Seoul 2026 ist eine globale Konferenz mit Schwerpunkt auf dem XRP-Ledger-Ökosystem, der institutionellen Blockchain-Einführung und realen On-Chain-Anwendungsfällen. Die von XRPL Korea veranstaltete und von Ripple als Titelsponsor unterstützte Veranstaltung findet am 3. Oktober 2026 im Grand Hyatt Seoul statt.

Über Datavault AI

Datavault AI™ (NASDAQ:DVLT) ist führender Anbieter von KI-gesteuerten Datenerlebnissen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie branchenweit erstmals eingeführte grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, deren geistiges Eigentum Bereiche wie Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen abdeckt. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung und Erfassung erlebnisbezogener Daten, deren Bewertung und sichere Monetarisierung bereitzustellen.

Die Plattform von Datavault AI bedient zahlreiche Branchen, darunter die Lizenzierung von Hochleistungsrechensoftware für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® ermöglicht Digital Twins und die Lizenzierung von Name, Image und Likeness (NIL), indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, was eine verantwortungsvolle KI mit Integrität fördert. Die Technologie-Suite des Unternehmens ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-basierte Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie Werbeüberwachung.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Erfahren Sie mehr über Datavault AI unter https://dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. („Datavault AI“, das „Unternehmen“, „uns“, „unser“ oder „wir“) und unsere Branche, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie „kann“, „könnte“, „wird“, „soll“, „sollte“, „erwartet“, „plant“, „geht davon aus“, „könnte“, „beabsichtigt“, „Ziel“, „prognostiziert“, „erwägt“, „glaubt“, „schätzt“, „vorhersagt“, „potenziell“, „Ziel“, „Zielsetzung“, „strebt an“, „wahrscheinlich“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, zur geplanten Schaffung eines auf dem XRP-Ledger geprägten digitalen Gedenk-Tokens und dessen Verteilung an die Teilnehmer der XRP Seoul 2026 über die ADIO-Web-App und die Datavault AI-Plattform, zur erwarteten Präsentation des CEO des Unternehmens auf der XRP Seoul 2026 und den darin vertretenen Standpunkten, zu den beschriebenen Fähigkeiten der DataValue-, DataScore- und Information Data Exchange-Technologien des Unternehmens sowie deren Anwendung auf die Tokenisierung realer Vermögenswerte, die geplante Präsenz des Unternehmens als Aussteller, den geplanten Einsatz der akustischen Datenübertragungstechnologie von ADIO am Messestand und auf der Keynote-Bühne sowie die erwarteten Geschäftsbeziehungen und Möglichkeiten zur Kundenakquise, die sich aus der Expansion des Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum ergeben, basieren zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsführung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: die Fähigkeit des Unternehmens, einen auf dem XRP-Ledger geprägten digitalen Gedenk-Token zu erstellen und diesen wie geplant über die ADIO-Web-App und die Datavault AI-Plattform an Konferenzteilnehmer zu verteilen; das Risiko, dass der Gedenk-Token von den Aufsichtsbehörden in Südkorea, den Vereinigten Staaten oder anderen Jurisdiktionen als Wertpapier, virtueller Vermögenswert oder anderes reguliertes Instrument eingestuft wird; die Fähigkeit des Unternehmens, wie geplant auf der XRP Seoul 2026 zu präsentieren und auszustellen; die Fähigkeit des Unternehmens, die beschriebenen Funktionen zur Bewertung, Verifizierung und zum Datenaustausch als eine einzige operative Ebene für tokenisierte reale Vermögenswerte bereitzustellen; die Fähigkeit des Unternehmens, die akustische Datenübertragungstechnologie ADIO am Veranstaltungsort einzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Teilnahme an der Veranstaltung in Geschäftsbeziehungen oder Umsätze im asiatisch-pazifischen Raum umzuwandeln; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte und tokenisierte Vermögenswerte in Südkorea und anderen Jurisdiktionen; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Datavault AI wird die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich verwirklichen, und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen künftiger Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigen wird.

Branchen- und Marktdaten

In dieser Pressemitteilung beziehen wir uns auf Informationen und Statistiken zum Markt für unsere Produkte. Einige dieser Informationen und Statistiken haben wir aus verschiedenen unabhängigen Drittquellen bezogen, darunter unabhängige Fachpublikationen, Berichte von Marktforschungsunternehmen und andere unabhängige Quellen. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Daten und sonstige Informationen basieren zudem auf Schätzungen und Berechnungen der Unternehmensleitung, die sich aus unserer Auswertung und Interpretation interner Umfragen und unabhängiger Quellen ableiten. Daten zu den Branchen, in denen wir tätig sind, sowie zu unserer Marktposition und unserem Marktanteil innerhalb dieser Branchen sind naturgemäß ungenau und unterliegen erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen; wir sind jedoch der Ansicht, dass sie im Allgemeinen Aufschluss über die Größe, die Position und den Marktanteil innerhalb dieser Branche geben. Obwohl wir diese Informationen für zuverlässig halten, haben wir keine Informationen von Dritten unabhängig überprüft. Wir halten unsere unternehmensinternen Untersuchungen und Schätzungen zwar für zuverlässig, doch wurden diese Untersuchungen und Schätzungen nicht von einer unabhängigen Quelle verifiziert. Darüber hinaus unterliegen Annahmen und Schätzungen hinsichtlich unserer zukünftigen Geschäftsentwicklung und der unserer Branche aufgrund verschiedener Faktoren zwangsläufig einem hohen Maß an Unsicherheit und Risiko. Diese und andere Faktoren könnten dazu führen, dass unsere zukünftige Geschäftsentwicklung wesentlich von unseren Annahmen und Schätzungen abweicht. Daher sollten Sie sich bewusst sein, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Markt-, Ranglisten- und andere ähnliche Branchendaten sowie die auf diesen Daten basierenden Schätzungen und Einschätzungen möglicherweise nicht zuverlässig sind.

Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte

Wir sind Eigentümer verschiedener Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte oder verfügen über die entsprechenden Nutzungsrechte, die durch geltende Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums geschützt sind. Diese Pressemitteilung enthält zudem Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte anderer Unternehmen, die nach unserem Kenntnisstand Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind. Ausschließlich aus Gründen der Übersichtlichkeit können bestimmte in dieser Pressemitteilung genannte Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte ohne die Symbole ©, ® und ™ erscheinen; solche Nennungen sollen jedoch in keiner Weise darauf hindeuten, dass wir unsere Rechte oder die Rechte der jeweiligen Lizenzgeber an diesen Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechten nicht im vollen Umfang des geltenden Rechts geltend machen werden. Wir beabsichtigen nicht, durch die Verwendung oder Darstellung von Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken oder Urheberrechten Dritter eine Beziehung zu diesen anderen Parteien oder eine Billigung oder Förderung durch diese anzudeuten, und eine solche Verwendung oder Darstellung sollte auch nicht in diesem Sinne ausgelegt werden.

Medienkontakt

marketing@dvlt.ai

Ansprechpartner für Investoren

Edward Barger

VP, Investor Relations

ir@dvlt.ai

© 2026 Datavault AI Inc. Alle Rechte vorbehalten.

QUELLE: Datavault AI Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Übermittelt durch das IRW-Press News-Service der IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. des Research ist alleine der Ersteller der Nachricht verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.