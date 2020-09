Der Einstieg ins Interim Management

Seminar für angehende Interim Manager

Interim Management ist ein Wachstumsmarkt. Viele erfahrene Führungskräfte sehen in einer Laufbahn als selbstständige Interim Manager ein lohnendes, abwechslungsreiches und forderndes Aufgabenfeld. Wie in anderen Branchen birgt die Selbstständigkeit aber auch Risiken ? eine Entscheidung für oder gegen das Interim Management braucht eine fundierte Grundlage. Der renommierte Interim Manager Siegfried Lettmann hält deshalb gemeinsam mit der EBS an mehreren Terminen Orientierungs-Seminare ab, die genau diese Entscheidungsgrundlage liefern sollen. Nicht nur die persönliche Eignung und die nötigen Kompetenzen werden hier besonders im Fokus stehen, sondern auch die Frage, wie ein guter Einstieg in den umkämpften Markt gelingen kann.

Aus der Praxis, für die Praxis ? Lehrinhalte des Einsteigerseminars

Die ab Oktober stattfindenden, jeweils eintägigen Seminare behandeln ein breites Feld: Neben den rechtlichen Rahmenbedingungen, den Marktstrukturen und der Provider-Landschaft spielen auch die Anforderungen an die Interim Manager selbst eine Rolle. Ein Kernpunkt: Wie akquiriert man erfolgreich Mandate? Interim Manager müssen sich auf dem Markt gut positionieren können und ein effektives Marketing betreiben. Dozent Siegfried Lettmann ? er leitet an der EBS auch das Interim Executive Programme, die einzige universitäre Weiterbildung für Interim Manager im deutschsprachigen Raum ? kennt den Markt aus jahrelanger Erfahrung genau: ?Der Einstieg in diesen dynamischen Markt ist nicht einfach. Das Seminar soll klären, wie eine erfolgreiche Arbeit aussehen kann ? und was man dafür mitbringen muss. Sogar erfahrene Führungsexperten sind dafür nicht immer geeignet. Ein Interim Manager braucht auch die passende Persönlichkeit.?

Termine und Preis

Das eintägige Interim Management-Einsteigerseminar findet von Oktober 2020 bis Jänner 2021 jeweils ein Mal pro Monat statt (9.10., 13.11., 11.12. und 15.1., stets von 9:00 bis 15:30) ? aufgrund der Corona-Situation dieses Jahr ausschließlich online. Die Teilnahme kostet 240 EUR. Nähere Informationen und eine Buchungsmöglichkeit finden sich auf der Webseite von Siegfried Lettmann (SLIM Management GmbH): https://www.lettmann-interim.com/seminar-ihr-einstieg-als-interim-manager/.