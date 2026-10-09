Der Friedensnobelpreis für Pillay ist eine Mahnung zur rechten Zeit

Indem ihre Wahl auf die Südafrikanerin Navanethem Pillay fiel, haben die Norweger eine elegante Lösung gefunden. Die Spitzenjuristin war nicht nur UN-Kommissarin für Menschenrechte, sondern auch mehrere Jahre Richterin am Internationalen Strafgerichtshof. Die Würdigung ihrer Arbeit mit dem Friedensnobelpreis ist ein klares Plädoyer für das Völkerrecht und eine Mahnung zur rechten Zeit. Einem Donald Trump, der internationales Recht ignoriert und internationale Institutionen, wo immer möglich, bekämpft, kann das nicht gefallen. Gleichzeitig ist die Entscheidung für die Südafrikanerin auch kein allzu plumper Fingerzeig allein auf Washington. Was auch immer sich daraus ergeben mag, ihre Medaille wird Pillay gewiss nicht an Trump weiterreichen.

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