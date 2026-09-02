DER GOLDENE COMPUTER 2026 zeichnet die Technik-Highlights des Jahres aus / 30 Jahre COMPUTER BILD: Vom Testexperten zum Kaufberater

COMPUTER BILD, Deutschlands großes Medium für Technik, Test und Kaufberatung, hat am Mittwochabend, 2. September, im Vorfeld der Eröffnung der IFA Berlin zum 29. Mal den GOLDENEN COMPUTER verliehen. Rund 120 Gäste aus der IT- und Unterhaltungselektronikbranche feierten im Axel-Springer-Hochhaus in Berlin die Verleihung eines der bedeutendsten Technikpreise Deutschlands.

In 13 Kategorien von Smartphone bis Internet und WLAN stimmten die Leserinnen und Leser mit rund 70.000 Teilnahmen über die Produkte und Innovationen des Jahres ab, die die Redaktion zuvor nominiert hatte. TV-Moderatorin Barbara Schöneberger und COMPUTER BILD-Chefredakteur Dirk General-Kuchel führten durch den Abend – und zeigten, dass Technik und Humor hervorragend zusammenpassen.

Die Gewinner des GOLDENEN COMPUTER 2026 zeigen, welche Themen den Technikmarkt derzeit prägen. Künstliche Intelligenz entwickelt sich vom Schlagwort zur konkreten Produktfunktion und optimiert Fotos, Sicherheitsfunktionen, Energieverbrauch und Navigation. An Bedeutung gewinnen außerdem vernetzte Gesundheitslösungen, Smart-Home-Anwendungen und die neue WLAN-Generation Wi-Fi 7. Durchgesetzt haben sich vor allem Produkte, die technische Innovation mit einem unmittelbar verständlichen Nutzen für Verbraucher verbinden.

Zu den Gewinnern des GOLDENEN COMPUTER 2026 zählen das Samsung Galaxy S26 Ultra, das im COMPUTER BILD-Test mit einem innovativen Privacy Display und der Rekordnote 1,1 überzeugte, das Apple MacBook Neo als wichtiger Impulsgeber im Notebook-Markt sowie die Anker Solarbank 4 Pro, die Speicher- und Eingangsleistung mit einer KI-gestützten Optimierung anhand von Wetter, Solarertrag, Stromverbrauch und Strompreis verbindet. Ausgezeichnet wurden außerdem MagentaTV, WISO Steuer und Norton 360 Advanced.

30 Jahre COMPUTER BILD: Innovation, Tests und Technik-Trends

Im Mittelpunkt der Verleihung stand ein besonderes Jubiläum: COMPUTER BILD feiert 2026 ihren 30. Geburtstag. Unter dem Motto „30 Jahre COBI“ verband die Veranstaltung den Rückblick auf drei Jahrzehnte Technikgeschichte mit aktuellen Innovationen und Zukunftsthemen. Die Programmpunkte „Wie es damals war, heute ist und morgen wird“ und „Tests und Skandale“ zeigten, wie stark Technik den Alltag verändert hat: von den ersten Aldi-PCs über das frühe mobile Internet und die MP3-Revolution bis zum Weg vom Nokia Communicator zum iPhone und zum Wandel vom Röhrenfernseher zum modernen OLED-TV. Historische Geräte, frühere Ausgaben und persönliche Geschichten aus der Redaktion machten diese Entwicklung anschaulich, die COMPUTER BILD seit 30 Jahren mit Tests, verständlicher Einordnung und klaren Verbraucherempfehlungen begleitet.

Dirk General-Kuchel, Chefredakteur COMPUTER BILD: „Seit dreißig Jahren erleichtert COMPUTER BILD seinen Leserinnen und Lesern den Zugang zu Technik. Auch wenn die Bedienung inzwischen vielfach leichter geworden ist: das Angebot auf dem Markt ist verwirrend groß und unübersichtlich. Genau da braucht es nach wie vor Orientierung – und die liefert COMPUTER BILD mit umfangreichen Tests und dem BILD-Kaufberater.“

DER GOLDENE COMPUTER: Die Gewinner 2026

– Smartphone: Samsung Galaxy S26 Ultra (Smartphone mit Privacy Display)

– Computer: Apple MacBook Neo (Notebook)

– PC-Zubehör: Canon Maxify GX1050 (Tintentankdrucker)

– Gaming: LC Power LC-M49QCO (49-Zoll-Ultrawide-Gaming-Monitor)

– Security: Norton 360 Advanced (Sicherheits- und Antiviren-Software)

– Software & Services: MagentaTV (TV- und Streaming-Plattform)

– Health & Wellness: Omron X7 Smart (vernetztes Blutdruckmessgerät)

– TV: Samsung S99H (OLED-Fernseher)

– Sound: Teufel Motiv XL (WLAN-Lautsprecher)

– Finance: WISO Steuer (Steuersoftware)

– Kitchen: Miele KFN 4795 AD (Kühl-Gefrier-Kombination)

– Home & Garden: Anker Solarbank 4 Pro (Balkonkraftwerk-Speicher)

– Internet & WLAN: FritzRepeater 2700 (Wi-Fi-7-Repeater)

Pressekontakt:

Cecilie von Heintze

Senior Manager Communications BILD-Gruppe

E-Mail: cecilie.von-heintze@axelspringer.com

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