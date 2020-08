Der KMU-Nachfolgeplaner – Mittelständische Unternehmen erfolgreich kaufen und verkaufen

Der Autor Jens Grasshoff hat in seiner beruflichen Laufbahn während der letzten 20 Jahre mehr als 120 Unternehmensverkäufe begleitet. Mit seinem neuen Ratgeber möchte er das entsprechende Know-How sowie sein Fachwissen über die Planung und Umsetzung eines Verkaufs oder Kaufs weitergeben. Fragebögen, Checklisten und Projektpläne helfen dabei, das theoretische Wissen in der Praxis zielorientiert und systematisch anzuwenden.

Ein Buch für alle, die ihr Unternehmen verkaufen möchten und bisher keinen Nachfolger gefunden haben, der die Firma übernehmen und fortführen kann. Es enthält aber auch hilfreiche Tipps für potenzielle Käufer, die mit einem mittelständischen Betrieb den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchten.

Jens Grasshoff wurde 1969 im Harz geboren und lebt seit 2002 in der Schweiz. Er studierte in Erlangen Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Unternehmensstrategie und Finanzen. Seit fast 20 Jahren ist er als Unternehmensvermittler und Berater für kleine und mittelständische Unternehmen tätig. Bei seinen über 120 Unternehmensverkäufen quer durch alle Branchen hat er mehr als 2.500 Arbeitsplätze in neue Hände übergeben können.

“Der KMU-Nachfolgeplaner” von Jens Grasshoff ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10908-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de