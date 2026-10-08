Der Ritt auf der KI-Welle: Was sollten Anleger tun? Itzehoer Aktien Club lädt ein zum Börsenseminar

Künstliche Intelligenz – wohin der Weg führt, ist unklar. Aber sicher ist: Kaum jemand wird in Zukunft an ihr vorbeikommen – erst recht nicht als Anleger an der Börse. In seinem kostenlosen Börsenseminar greift der Itzehoer Aktien Club (IAC) das Thema auf: Unter der Überschrift „Wie lange können Anleger die KI-Welle noch reiten?“ informiert Martin Paulsen, Fondsmanager im IAC, in einer Vortragsreihe an acht Orten in Norddeutschland.

Droht der Weltuntergang oder wird die KI sowohl im Alltag als auch bei wichtigen Zukunftsfragen der Menschheit wie dem Klimawandel zur entscheidenden Unterstützung? Zwischen diesen Polen bewegt sich die Diskussion – „wer Recht haben wird, wird die Zukunft zeigen“, sagt Martin Paulsen. Fakt ist aber, dass im Bereich KI aktuell der größte Investitionszyklus der Geschichte begonnen hat. Vor diesem Hintergrund beleuchtet er die Frage, ob sich ein Einstieg für Anleger angesichts der hohen Börsennotierungen der großen Tech-Konzerne noch lohnt. Und falls ja, stellt sich die nächste Frage: An welcher Stelle der Wertschöpfungskette gibt es die besten Aussichten? Das Börsenseminar zeigt, wie ein deutscher Anleger am historischen KI-Investitionsboom teilhaben kann, indem er risikoadäquat und ertragreich investiert.

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Über den Itzehoer Aktien Club

Mit mehr als 1500 Mitgliedern ist der Itzehoer Aktien Club (IAC) die größte Anlegergemeinschaft dieser Art in Deutschland. Seit seiner Gründung in 1998 verfolgt der IAC das Ziel, die Wertpapierkultur in Deutschland zu fördern. Darüber hinaus bietet der Club die Möglichkeit zum gemeinsamen Wertpapiersparen in internationalen Qualitätsaktien wie McDonald s, BMW und Coca-Cola. Die Geschäftsführung des IAC liegt bei der TOP Vermögensverwaltung AG, Viktoriastraße 13 in Itzehoe. Vorstände sind Jörg Wiechmann (Vorsitzender) und Reimund Michels. Der IAC bzw. die TOP AG wurden in den vergangenen Jahren zum besten unabhängigen Vermögensverwalter Deutschlands gekürt.

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