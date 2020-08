Deutsche Unternehmen in China – Rückblick auf 20 Jahre Geschäftserfahrungen

Der Autor Jian-Ping Qin arbeitete lange in Deutschland, bevor er 2001 als Geschäftsführer eines deutschen Unternehmens in seine Heimat China zurückkehrte. Dieser Betrieb entwickelte sich von einer kleinen Vertriebsgesellschaft zu einem großen Allround-Unternehmen mit 300 Mitarbeitern. Heute ist diese Firma eines von insgesamt etwa 8.000 deutschen Unternehmen in China, die nicht alle so erfolgreich sind. Grund hierfür sind Unterschiede im Sozial- und Wirtschaftssystem sowie Markteigenschaften und natürlich die Kultur sowie das Unternehmensmanagement zwischen China und Deutschland. Die meisten Probleme beruhen darauf, dass einfach deutsche Geschäftsprozesse ohne Rücksicht auf die Unterschiede des Umfelds kopiert werden.

In seinem Buch “Deutsche Unternehmen in China – Rückblick auf 20 Jahre Geschäftserfahrungen” erzählt Qin, wie er mit anfänglichen Problemen bei seiner neu gegründeten Niederlassung umgegangen ist und wie er es geschafft hat, die Unternehmensprozesse an den chinesischen Markt anzupassen. Ziel des Autors ist es, allgemeine Probleme in allen Bereichen objektiv zu analysieren und Vorschläge zur Verbesserung zu machen. Zudem soll das Buch deutschen Unternehmen in China eine Referenz bieten und ein Fenster zum Verständnis der chinesischen Marktbesonderheiten öffnen.

Jian-Ping Qin kam 1988 als Stipendiat nach Deutschland und promovierte an der Technischen Universität Berlin. In den Folgejahren war er dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut der allgemeinen Metallurgie tätig. Bevor er nach China zurückkehrte, arbeitete er als Projektleiter bei einer deutschen Firma in Berlin.

“Deutsche Unternehmen in China – Rückblick auf 20 Jahre Geschäftserfahrungen” von Jian-Ping Qin ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08709-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de