Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020: Glatthaar-Fertigkeller erhält Great Place to Work® Qualitätssiegel

Das mittelständische Familienunternehmen glatthaar-fertigkeller hat es nun schwarz auf weiß: Es gehört zu Deutschlands Besten Arbeitgebern 2020. Beim Great Place to Work® Wettbewerb nahm glatthaar-fertigkeller in der Kategorie Unternehmen 101 – 250 Mitarbeiter erstmalig teil und wurde auf Anhieb ausgezeichnet. Nach Informationen des Wettbewerbsausrichters Great Place to Work® gelingt dies nur wenigen Unternehmen. Die Auszeichnung nahmen Joachim Glatthaar, Inhaber der Glatthaar-Gruppe sowie die Geschäftsführer und Personalverantwortlichen des Unternehmens Reiner Heinzelmann, Dirk Wetzel, Michael Gruben, Heike Roth und Sibylle Hanisch am 26.02.2020 im Rahmen der Prämierungsveranstaltung in Berlin entgegen. Der verliehene Award steht für ein besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Unternehmenskultur und die Schaffung von attraktiven Arbeitsplatzbedingungen.

“Das ist ein riesiger Vertrauensbeweis unserer Mitarbeiter, der uns stolz macht und zeigt, dass unsere Mitarbeiter gern bei uns arbeiten. Es ist uns gelungen, dass von Joachim Glatthaar als Gründer und Inhaber vom ersten Tage an persönlich vorgelebtes mitarbeiterorientiertes Denken und Handeln auch bei stetigem Wachstum gemeinsam mit den Führungskräften konsequent umzusetzen”, freut sich Reiner Heinzelmann, kaufmännischer Geschäftsführer bei glatthaar-fertigkeller. “Das Ergebnis zeigt, dass unsere Anstrengungen, den Mitarbeitern einen attraktiven Arbeitsplatz mit Freiräumen und interessanten Herausforderungen zu bieten, erfolgreich sind und von unseren Mitarbeitern in einem hohen Maße wertgeschätzt werden. Respekt, Vertrauen und Teamgeist sind wichtige Bestandteile unserer Unternehmenskultur, und auch die aktive Förderung der Mitarbeiter sowie eine faire und glaubwürdige Führungskultur sind für uns von großer Bedeutung.”

Sibylle Hanisch, Personalmanagerin bei glatthaar-fertigkeller betont darüber hinaus: “Neben den Auswertungen der Befragung liefern uns auch die Ergebnisse aus dem Kultur Audit wertvolle Impulse, um uns als Arbeitgeber stetig weiterzuentwickeln. Denn eines ist klar: Attraktive Arbeitsplatzbedingungen und ein Team, das hinter dem Unternehmen steht, bilden eine wichtige Basis für unseren Erfolg und die Herausforderungen der Zukunft.”

Glatthaar unterhält Niederlassungen in Schramberg/ Waldmössingen, Weißenfels und Simmern sowie in England und der Schweiz. Glatthaar-Produkte werden nach Luxemburg, Großbritannien, Belgien, in die Niederlande und die Schweiz geliefert. Produktionsstätten finden sich in Schramberg/ Waldmössingen, Neuwied und Oranienbaum.

Als Bewertungsgrundlage für den Wettbewerb diente eine ausführliche anonyme Befragung der Mitarbeitenden von glatthaar-fertigkeller zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Darüber hinaus wurde das Management zu mitarbeiterorientierten und förderlichen Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit im Unternehmen befragt. Die Ergebnisse der beiden international bewährten Untersuchungsinstrumente (Great Place to Work® Mitarbeiterbefragung und Kultur Audit) wurden im Verhältnis von 2:1 gewichtet; die Bewertung der Mitarbeitenden stand also im Vordergrund.

An der Befragung nahmen 92 Prozent aller Mitarbeiter von glatthaar-fertigkeller teil. Die Befragungsergebnisse zeigten, dass 92 Prozent aller Befragten besonders den Teamgeist sowie die Glaubwürdigkeit (90 %) bei Glatthaar schätzen. 91 % der Mitarbeiter bestätigten stolz darauf zu sein, bei Glatthaar zu arbeiten. Auch mit besonderen und attraktiven Sozialleistungen sowie Maßnahmen zur Gesundheitsförderung konnte glatthaar-fertigkeller als Arbeitgeber bei seinen Mitarbeitern punkten. In der Gesamtbewertung stimmten 91 Prozent der Befragten der Aussage zu: “Alles in allem ist dies hier ein sehr guter Arbeitsplatz”.

Frank Hauser, Geschäftsführer bei Great Place to Work® Deutschland, unterstrich zudem bei der Preisverleihung: “Die Auszeichnung steht für ein glaubwürdiges Management, das fair und respektvoll mit den Beschäftigten zusammenarbeitet, für eine hohe Identifikation der Mitarbeitenden und für einen starken Teamgeist im Unternehmen”.

Am Great Place to Work® Dachwettbewerb «Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020» beteiligten sich bundesweit 840 Unternehmen aller Größen und Branchen. Sie stellten sich wie glatthaar-fertigkeller einer freiwilligen Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work® Institut und dem Urteil der eigenen Mitarbeitenden. Aus dem Gesamtteilnehmerfeld wurde die Liste der 100 Besten Arbeitgeber ermittelt (Benchmarking differenziert nach Unternehmensgrößenklassen).