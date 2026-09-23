DevOps ist auf dem Mainframe längst kein neues Thema. Dennoch unterscheiden sich Anspruch, technologische Möglichkeiten und gelebte Praxis in vielen Unternehmen weiterhin deutlich. Gleichzeitig sorgen aktuelle Entwicklungen rund um SCLM, KI-Werkzeuge und moderne Entwicklungsumgebungen für neue Fragen.

Genau hier setzt der nächste Mainframe Roundtable am 2. Oktober 2026 von 11:00 bis 12:00 Uhr an. Das kostenlose Online-Format bietet Mainframe-Verantwortlichen eine kompakte Standortbestimmung: Welche DevOps-Praktiken haben sich bewährt? Wo bestehen weiterhin Hürden? Welche Alternativen werden im Zuge der SCLM-Abkündigung relevant? Und welche Rolle spielen KI-Werkzeuge inzwischen tatsächlich im Entwicklungsalltag?

Aktuelle Entwicklungen aus der Mainframe-Praxis einordnen

Marc Bauer und Ulf Caspers bringen zum Roundtable aktuelle Beobachtungen von den IBM z/OS Kundentagen und der GSE Enterprise Modernisation mit. Gemeinsam mit den Teilnehmenden werden die Entwicklungen eingeordnet und mit Erfahrungen aus der Praxis abgeglichen.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem:

eine Standortbestimmung entlang der DevOps-Schleife: Wo stehen Mainframe-Teams heute und welche Schwerpunkte setzen sie?

die SCLM-Abkündigung und Erfahrungen mit Migrationen und möglichen Alternativen,

die Entwicklung moderner Toollandschaften und Entwicklungsumgebungen,

aktuelle Erfahrungen mit KI und IBM Bob – insbesondere die Frage, wo aus ersten Tests bereits konkrete Business Cases entstehen,

Erkenntnisse und Impulse aus den aktuellen Mainframe-Veranstaltungen.

Eine Stunde Austausch statt Frontalvortrag

Der Mainframe Roundtable ist bewusst als interaktives Format konzipiert. Seit 2020 bringt PKS regelmäßig DevOps-Experten, IT-Verantwortliche und Mainframe-Praktiker zusammen. Interaktive Whiteboard-Sessions und der offene Erfahrungsaustausch stehen dabei im Mittelpunkt.

Die Teilnehmenden können ihre eigenen Fragen und Erfahrungen einbringen, Vorgehensweisen anderer Unternehmen kennenlernen und den eigenen Stand mit der Mainframe-Community abgleichen.

Begleitet wird der Roundtable von Marc Bauer, Geschäftsführer der Living Mainframe GmbH, Ulf Caspers, freier Berater und Spezialist für Softwareentwicklungsumgebungen, sowie Heidi Schmidt, CEO und Geschäftsführerin der PKS Software GmbH.

Mainframe Roundtable auf einen Blick

Thema: DevOps im Mainframe Umfeld: Standortbestimmung und Ausblick

Termin: 2. Oktober 2026

Uhrzeit: 11:00–12:00 Uhr

Format: Online

Teilnahme: kostenlos

Hier anmelden

Wer wissen möchte, wo Mainframe DevOps im Herbst 2026 tatsächlich steht, erhält in einer Stunde aktuelle Impulse, Praxiserfahrungen und die Möglichkeit, eigene Fragestellungen direkt in die Diskussion einzubringen.

Jetzt kostenlos zum Mainframe Roundtable anmelden.

Für Eilige

Wo steht DevOps auf dem Mainframe im Herbst 2026? Der Mainframe Roundtable von PKS bietet mehrmals im Jahr eine kompakte Standortbestimmung für Mainframe-Verantwortliche. Am 2. Oktober 2026 von 11:00 bis 12:00 Uhr können Teilnehmende den eigenen DevOps-Stand mit Erfahrungen anderer Unternehmen abgleichen, Vorgehensweisen und Alternativen kennenlernen und konkrete Impulse für die nächsten Schritte mitnehmen. Im Fokus stehen diesmal SCLM, moderne Toollandschaften sowie KI und IBM Bob – ergänzt um aktuelle Erkenntnisse aus der Mainframe-Community.

Über die PKS Software GmbH

Die PKS Software GmbH mit Sitz in Ravensburg ist spezialisiert auf Analyse, Transformation und Modernisierung geschäftskritischer IT-Systeme. Seit über 30 Jahren unterstützt PKS Unternehmen bei der nachhaltigen Weiterentwicklung komplexer Legacy- und Enterprise-Landschaften.

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Diese Pressemitteilung eignet sich besonders für:

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